Avec les problèmes techniques et les multiples reports qu'a connu la version PC du JRPG Ys VII : Lacrimosa of Dana, il est légitime d'avoir quelques interrogations sur le rendu final de la version Nintendo Switch. À moins de deux mois de sa sortie, NIS America a donc tenu à rassurer les futurs acheteurs en partageant du gameplay lors d'un stream durant près d'une heure. Le tout semble fonctionner à merveille, mais avec un framerate à 30 images par seconde, contrairement aux autres versions du jeu (à l'exception de la mouture Vita).Ys VIII : Lacrimosa of Dana sortira le 29 juin sur Nintendo Switch. Le jeu proposera des sous-titres en français, et un doublage anglais ou japonais.