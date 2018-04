jai vue que ce matin ca parlais de tv 4k hdr, et depuis 1 semaine jhesite entre ces 2 modèle:



Sony KD49XE7077S (merci shincloud)

https://www.fnac.com/TV-Sony-KD49XE7077S-UHD-4K-HDR/a10784282/w-4?omnsearchpos=1



et celui-ci ,le TCL U49C7006

https://www.fnac.com/TV-TCL-U49C7006-Android-UHD-4K/a10725222/w-4?omnsearchpos=2



pour le tcl cest a cause de ca

https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/tcl-u49c7006-p39747/test.html



et jai remarqué qu'il y a marqué 60hzsur les caractéristiques de la TCL (la ou la sony cest marqué 50hz),ca change quelque chose?





au dernier moment sur xboxygen jai trouver celle la:

https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_tv-home-cinema_puis_rubrique_est_wh_tvled_puis_ref_est_hf10037195.html#avis