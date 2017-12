LG vend plusieurs modèles de TV 4K qui ne proposent en réalité qu’une définition de 2,8K. Au moins quatre télévisions dont plusiseurs de 2017 sont concernées par ce qui ressemble à une usurpation du terme de 4K par LG. Pour améliorer la luminosité de ses écrans, le constructeur a en effet sacrifié la résolution Ultra HD tout en conservant son appellation.



LG chercherait-il à se jouer des consommateurs ? D’après TechHive, au moins quatre téléviseurs de la marque présentés comme 4K ne sont en réalité que 2,8K. Il s’agit des modèles LG UJ6300, UJ6500, UJ7700, et SJ8000. La différence de qualité d’image entre ces télévisions et de vraies TV 4K serait même flagrante pour un utilisateur habitué à l’Ultra HD.



Des TV 4K de LG ne sont en fait pas en Ultra HD

La plupart des TV 4K UHD contiennent 3840 pixels par ligne contenant chacun trois sous-pixels : rouge, vert et bleu (RVB, ou RGB en anglais). Ce qui nous donne un total de 11 520 sous-pixels par ligne. Mais pour améliorer le contraste et la luminosité de l’écran, certaines dalles passent au standard RGBW, le « W » signifiant « White ». Un quatrième type de sous-pixel, blanc, est donc ajouté. En choisissant de procéder ainsi, il faut donc 15 360 sous-pixels pour avoir une définition 4K.



Et c’est là où le bât blesse. Les modèles LG incriminés utilisent le RGBW mais avec seulement 11 520 pixels par ligne. Avec un quart des sous-pixels qui sont donc blancs et après un rapide calcul, on constate alors que ces télévisions ne proposent que l’équivalent de 2880 pixels, soit de la 2,8K et non de la 4K. Une différence visible à l’œil nu.



La 4K est devenu un argument marketing très important pour la vente de télévisions. Les quatre télés de LG dont on parle ici ne sont pas forcément mauvaises mais il ne semble pas juste qu’elles puissent afficher la mention Ultra HD 4K alors qu’elles ne proposent finalement pas la même définition que ses concurrentes. Ce genre de pratiques visant à tromper le consommateur est courant dans la tech, où les marques ont la fâcheuse tendance à redéfinir certains standards comme ça les arrange.