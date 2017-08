Meuh ça va etre trop court































J'en suis a environs 4 heures et je sais pas a combien d'heures j'en suis de la fin (surement 4 vu les dires des devs), mais quelle claque *.*Après un début qui filera de l'urticaire a ceux qui ne supportent pas les couloirs, l'open world est vraiment une bouffée d'air frais. Somptueux aussi bien techniquement qu'artistiquement, c'est un vrai plaisir de le parcourir durant les 2 heures et quelques qui vous sera demandé pour le clore.Pis Chloé, fini la bombasse qui se la pete un peu, place a la nana avec une vraie personnalité et sa relation avec Nadine est plutôt cool.Après ceux qui se plaignaient du manque de gunfight dans le 4, c'est un peu la même ici, du moins pour là ou j'en suis.et dire qu'il y en a qui pensaient qu'il ne valaient pas son prix parce que c’était qu'un stand-alone... Je prend autant de kiff sur cet opus que sur Uncharted 2 et 4.Dans le top 3 de la serie pour moi et surement mon top 5 de cette année et je doute que ça change d'ici la fin du jeu