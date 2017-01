Ça ne s'arrête jamais"Sortir un gros casque juste pour ça peut être un vrai défi""Si on savait déjà qu'il n'y aurait pas de chat vocale directement intégrée à la console, mais qu'il passerait par une application mobile, il y avait d'autres surprises qui nous attendaient concernant cette application. Et celle là, elle est de taille. On apprend aujourd'hui que le matchmaking online, et le création de salle, passera aussi par cette application.Alors bien sûr, on attend d'en savoir plus sur les modalités, et si ça se trouve, c'est une fonctionnalité de l'application mais il sera aussi possible de le faire directement sur la Switch, mais si les choses se confirment comme elles le sont présentées par Reggie Fils-Aimé dans une interview à GameSpot, la Switch va se tirer une sérieuse balle dans le pied... On attend très vite des éclaircissements de la part de Nintendo.