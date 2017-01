La Nintendo Switch est proposée à 319.99€ Chez Cultura :Petite info concernant l'annulation de commande chez eux :"Dans ce cas, nous vous invitons à contacter notre service Clients par courriel ,si la commande n'est pas en cours de traitement ,via "mon compte" Rubrique "Mes Achats/Mes échanges avec le service clients" ou par téléphone au 0 826 468 469 (0.15€/min).Si vous avez réglé par Carte bancaire ou par paypal, nous n'avons pas besoin de vous rembourser car le débit est effectué au moment de la préparation de votre commande."Petit bonus :

posted the 01/14/2017 at 02:12 PM by sphinx