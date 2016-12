Petite musique d'ambiance pour lire la suite dans de bonnes conditions :Grand fantasme des joueurs depuis de nombreuses années, il se pourrait queet le créateur de, travaillent enfin sur un projet en commun.La source ? Un membre de, un artiste en formation de passage au Japon, qui aurait visité par chance le studio de. À l'heure actuelle, son post a été supprimé par undu site car il n'est pas jugé comme une véritable source...Qu'est-ce qui rend alors les dires de ce membre plus intéressants que d'autres ? Eh bien le m'sieur a des photos de sa visite du studio et une signature deL'artiste a donné en retour un joli dessin de l'un des boss les plus appréciés de, Ludwig, l’épée sacrée :Bref, vu que l'artiste est également un fan de, il a pu s'entretenir au cours de son voyage avec, l'éditeur du manga et ce dernier aurait lâché quecollaborerait avecsur un jeu.Evidemment, tout cela est à prendre avec de grosses, énormes, voire même gigantesques pincettes mais pour le coup, cette rumeur a un poil plus de crédit que d'autres grâce aux photos, après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on voit des gens chezet qui obtiennent des signatures de. Bien sûr, ces deux points ne garantissent en rien qu'un simple artiste de passage ait pu obtenir des informations aussi précieuses sur l'un des projets de la boîte mais qui sait, après tout, qui sait...En tout cas, si c'est vrai (restons dans l'hypothèse la plus réjouissante), eh ben ça promet du lourd, du très très loud, que ce soit une « simple » adaptation deou une licence originale oùdonnerait un coup de pouce aux artistes depour créer des immondices bien dégueulasses.Pour rappel, l'un des projets de la boîte est un A-RPG avec un univers fantastique noir mais n'ayant aucun rapport avec... Serait-ce ça ? On verra bien dans les mois à venir, au pire des cas, ça nous fera rêver un peu !