The Duskbloods livrera ses réponses cet été

On ne sait toujours pas quand sortira The Duskbloods ni à quoi ressemblera exactement l'expérience, mais pour la deuxième interrogation, les réponses tomberont les prochaines semaines avec la mise en ligne d'un test réseau « fermé » dont les détails seront prochainement livrés (donc sous inscription et chance).
Voici toujours un teaser pour ce nouveau produit FromSoftware, exclusivité Switch 2.
On sait déjà qu'aucune autre version consoles ne verra le jour mais le PC reste encore possible.
merci fromesoftware
Abuse pas, on pas vu grand chose de nouveau, mais clair que quand la musique a démarré, putain... c'était quelque chose - tellement Bloodborne ! J'ai vraiment hâte.
Pour moi, c'est vraiment le jeu qui va me vendre la Switch 2, parce que même Xenoblade Genesis... franchement c'était... insipide... ? En fait, il m'a fait le même effet que Kingdom Hearts IV.
Bref - AU SECOURS !
Merci d'avoir répondu à dooku. Y'en a ils veulent vraiment pas comprendre...
Et la ça repart sur un multi... Je suis degouté.
Sinon FS aurait lancé un Bloodborne 2 sur PlayStation.
Il a dû y'avoir une brouille entre Fromsoftware et Sony à l'époque de Bloodborne, je ne me l'explique pas autrement (déjà avec Demon's Souls sur PS3, Myazaki devait en finir rapidos avec son jeu d'merde, alors bon) ; d'où peut-être aussi le fait est qu'aujourd'hui Fromsoftware cherche à s'émanciper et devenir son propre éditeur. Le studio a pas un passif dès plus engageant avec Sony. Et puis Sony, ils vont pas se risquer à tenter de produire un Bloodborne II sans Fromsoftware au commande, car c'est pas eux qu'on le talent et la vision.
Ils ont dû trouvé chez Nintendo des partenaires moins stressant et pénibles, à mon avis - du fait notamment que Nintendo représente à lui seul une industrie miniature du jeu vidéo, au contraire de Sony, qui est une entreprise beaucoup plus sous tension.