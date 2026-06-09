The Duskbloods livrera ses réponses cet été

On ne sait toujours pas quand sortirani à quoi ressemblera exactement l'expérience, mais pour la deuxième interrogation, les réponses tomberont les prochaines semaines avec la mise en ligne d'un test réseau « fermé » dont les détails seront prochainement livrés (donc sous inscription et chance).Voici toujours un teaser pour ce nouveau produit FromSoftware, exclusivité Switch 2.