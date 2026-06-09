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The Duskbloods livrera ses réponses cet été
On ne sait toujours pas quand sortira The Duskbloods ni à quoi ressemblera exactement l'expérience, mais pour la deuxième interrogation, les réponses tomberont les prochaines semaines avec la mise en ligne d'un test réseau « fermé » dont les détails seront prochainement livrés (donc sous inscription et chance).

Voici toujours un teaser pour ce nouveau produit FromSoftware, exclusivité Switch 2.

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aeris201, ducknsexe, alucardhellsing
publié le 09/06/2026 à 16:43 par Gamekyo
commentaires (10)
coconutsu publié le 09/06/2026 à 16:48
Rien que ce pauvre teaser est magnifique! J'espère vraiment qu'on finira pas avoir une version PC car le jeu est co-édité par FS et que la licence appartient à FS.

On sait déjà qu'aucune autre version consoles ne verra le jour mais le PC reste encore possible.
midomashakil publié le 09/06/2026 à 16:50
et après 6 ans même pas un jeux ps5
merci fromesoftware
dooku publié le 09/06/2026 à 17:07
Putain j'espère aussi du solo
mrponey publié le 09/06/2026 à 17:08
coconutsu tu rêve regarde bayonetta 3
coconutsu publié le 09/06/2026 à 17:11
dooku C'est pas un jeu solo! C'est un jeu multi à la nightreign mais bien plus ambitieux et avec du PVP.
coconutsu publié le 09/06/2026 à 17:12
mrponey Ou pas, suffira d'attendre 1 an pour le savoir.
aros publié le 09/06/2026 à 17:16
coconutsu
Abuse pas, on pas vu grand chose de nouveau, mais clair que quand la musique a démarré, putain... c'était quelque chose - tellement Bloodborne ! J'ai vraiment hâte.
Pour moi, c'est vraiment le jeu qui va me vendre la Switch 2, parce que même Xenoblade Genesis... franchement c'était... insipide... ? En fait, il m'a fait le même effet que Kingdom Hearts IV.

Bref - AU SECOURS !

Merci d'avoir répondu à dooku. Y'en a ils veulent vraiment pas comprendre...
sickjackz publié le 09/06/2026 à 17:25
Je suis un vendu a FromSoft mais la... Ce sent tellement mauvais... Depuis 15ans je me fais tout leur jeux et déjà avec Elden Ring, en partant sur un monde ouvert ils ont déconné... Pour moi c'etait clairement moins maitrisé que leurs jeux precedents... Mais NightRain c’était complétement raté..
Et la ça repart sur un multi... Je suis degouté.
abookhouseboy publié le 09/06/2026 à 17:28
aros D'ailleurs le fait que ce jeu soit un Bloodborne sans en être officiellement un, ça prouve bien que Sony sans bat les steaks de cette licence.
Sinon FS aurait lancé un Bloodborne 2 sur PlayStation.
aros publié le 09/06/2026 à 18:00
abookhouseboy
Il a dû y'avoir une brouille entre Fromsoftware et Sony à l'époque de Bloodborne, je ne me l'explique pas autrement (déjà avec Demon's Souls sur PS3, Myazaki devait en finir rapidos avec son jeu d'merde, alors bon) ; d'où peut-être aussi le fait est qu'aujourd'hui Fromsoftware cherche à s'émanciper et devenir son propre éditeur. Le studio a pas un passif dès plus engageant avec Sony. Et puis Sony, ils vont pas se risquer à tenter de produire un Bloodborne II sans Fromsoftware au commande, car c'est pas eux qu'on le talent et la vision.
Ils ont dû trouvé chez Nintendo des partenaires moins stressant et pénibles, à mon avis - du fait notamment que Nintendo représente à lui seul une industrie miniature du jeu vidéo, au contraire de Sony, qui est une entreprise beaucoup plus sous tension.
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Fiche descriptif
The Duskbloods
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Nom : The Duskbloods
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : FromSoftware
Genre : action
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