Fire Emblem : Fortune's Weave a sa date de sortie

On l'aurait bien voulu pour s'occuper durant les grandes vacances, mais c'est finalement le 17 septembre que Fire Emblem : Fortune's Weave fera son entrée sur Nintendo Switch 2, et tant pis si à ce moment, le problème sera de trouver du temps.
Une nouvelle bande-annonce est proposée pour revenir sur les principaux contours dont le focus sur 4 personnages centraux du scénario, les capacités spéciales propres à chacun et de nouveau cette gestion des activités entre deux missions principales, avec même le retour des petits donjons à visiter.
Ils auraient pu franchement le mettre cet été
Je sais même pas comment va se passer ma fin d’année, lol
Graphiquement ça passe sur switch 1
(et 2027 s'annonce déjà fou avec ff7 revelation ,xeno et le nouveau atelier )