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Fire Emblem : Fortune's Weave a sa date de sortie
On l'aurait bien voulu pour s'occuper durant les grandes vacances, mais c'est finalement le 17 septembre que Fire Emblem : Fortune's Weave fera son entrée sur Nintendo Switch 2, et tant pis si à ce moment, le problème sera de trouver du temps.

Une nouvelle bande-annonce est proposée pour revenir sur les principaux contours dont le focus sur 4 personnages centraux du scénario, les capacités spéciales propres à chacun et de nouveau cette gestion des activités entre deux missions principales, avec même le retour des petits donjons à visiter.

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olimar59, teel, aeris201, xrkmx, roivas, biboufett, djiman, fiveagainstone, aros, nicolasgourry, alucardhellsing
publié le 09/06/2026 à 15:47 par Gamekyo
commentaires (12)
link49 publié le 09/06/2026 à 15:52
Je fais passé des centaines d'heures sur celui-là.
mattewlogan publié le 09/06/2026 à 15:52
Septembre, c’est vraiment l’enfer
Ils auraient pu franchement le mettre cet été
Je sais même pas comment va se passer ma fin d’année, lol
aeris201 publié le 09/06/2026 à 15:56
Day one
xrkmx publié le 09/06/2026 à 16:05
Le seul jeu que je prendrais en Septembre perso.
redxiii102 publié le 09/06/2026 à 16:05
link49 sur le menu alors sûrement
Graphiquement ça passe sur switch 1
teel publié le 09/06/2026 à 16:09
Entre ce FE , trail in the sky 2nd chapter remake ,brave exvius ,kyoto xanadu et le remake d'ocarina ,2026 est bien partit pour être aussi excellent que les deux dernières année en jrpg/jeux jap
(et 2027 s'annonce déjà fou avec ff7 revelation ,xeno et le nouveau atelier )
shambala93 publié le 09/06/2026 à 16:39
Day one évidement !
kageyama publié le 09/06/2026 à 16:39
les perso principaux ne m'attire pas trop :/ parcontre la fin du trailer m'intrigue
noishe publié le 09/06/2026 à 16:44
redxiii102 Retourne voir Three Houses sur Switch 1, tu verra que Fortune's Weave ça passe jamais sur Switch 1
exerion publié le 09/06/2026 à 17:06
les persos masculins manquent de charisme / attachement à mon gout.
alucardhellsing publié le 09/06/2026 à 17:36
c 'est mega,bouché en septembre bordel
akinen publié le 09/06/2026 à 18:07
Pinaise ça sent le 30 fps. J’espère pas!
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Fire Emblem : Fortune's Weave
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Nom : Fire Emblem : Fortune's Weave
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Intelligent Systems
Genre : tactical-RPG
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