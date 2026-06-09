Fire Emblem : Fortune's Weave a sa date de sortie

On l'aurait bien voulu pour s'occuper durant les grandes vacances, mais c'est finalement le 17 septembre quefera son entrée sur Nintendo Switch 2, et tant pis si à ce moment, le problème sera de trouver du temps.Une nouvelle bande-annonce est proposée pour revenir sur les principaux contours dont le focus sur 4 personnages centraux du scénario, les capacités spéciales propres à chacun et de nouveau cette gestion des activités entre deux missions principales, avec même le retour des petits donjons à visiter.