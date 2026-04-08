No Man's Sky se la joue maintenant Pokémon avec une nouvelle MAJ titanesque
Tant pis pour le cynisme mais pendant que Starfield accueille une mise à jour changeant quelques trucs sans bouleverser l'essence du jeu, y a les mecs de Hello Games qui, avec No Man's Sky, balance la MAJ 6.3 introduisant une nouvelle folie : du Pokémon-like, et pas qu'un peu.
A vous de retourner à l'aventure pour cette fois pouvoir chasser des bestioles à travers les différents systèmes, constituer votre équipe, et vous lancer dans des combats en arènes au tour par tour, le tout avec des centaines de compétences, des types à prendre en compte, de la collectionnite, des Ligues, des VS en ligne et des défis quotidiens.
Et c'est évidemment gratuit vu que Sean Murray n'aime pas l'argent.
Parce que la j'avais pas vraiment envie ni le temps, mais avec cette mise a jour je trouve que le jeux gagne en intérêt, enfin pour moi.
De quoi donner une seconde chance à ce jeu , je l'ai acheté sur Switch 2 ya quelques mois et joué quelques heures seulement avant d arrêter ...
En tout cas c'est impressionnant le suivi de ouf des développeurs sur ce jeu increvable
Bon bah bye bye starfield je m'y remettrais une autre fois
Entre lui et Cyberpunk, c'est de sacrés exemples à suivre
gat Ca déchire vraiment en VR