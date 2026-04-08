No Man's Sky se la joue maintenant Pokémon avec une nouvelle MAJ titanesque

Tant pis pour le cynisme mais pendant queaccueille une mise à jour changeant quelques trucs sans bouleverser l'essence du jeu, y a les mecs de Hello Games qui, avec, balance la MAJ 6.3 introduisant une nouvelle folie : du-like, et pas qu'un peu.A vous de retourner à l'aventure pour cette fois pouvoir chasser des bestioles à travers les différents systèmes, constituer votre équipe, et vous lancer dans des combats en arènes au tour par tour, le tout avec des centaines de compétences, des types à prendre en compte, de la collectionnite, des Ligues, des VS en ligne et des défis quotidiens.Et c'est évidemment gratuit vu que Sean Murray n'aime pas l'argent.