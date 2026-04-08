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No Man's Sky se la joue maintenant Pokémon avec une nouvelle MAJ titanesque
Tant pis pour le cynisme mais pendant que Starfield accueille une mise à jour changeant quelques trucs sans bouleverser l'essence du jeu, y a les mecs de Hello Games qui, avec No Man's Sky, balance la MAJ 6.3 introduisant une nouvelle folie : du Pokémon-like, et pas qu'un peu.

A vous de retourner à l'aventure pour cette fois pouvoir chasser des bestioles à travers les différents systèmes, constituer votre équipe, et vous lancer dans des combats en arènes au tour par tour, le tout avec des centaines de compétences, des types à prendre en compte, de la collectionnite, des Ligues, des VS en ligne et des défis quotidiens.

Et c'est évidemment gratuit vu que Sean Murray n'aime pas l'argent.

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cyr, rasalgul, hibito, elcidfx, iglooo
publié le 08/04/2026 à 14:07 par Gamekyo
commentaires (20)
cyr publié le 08/04/2026 à 14:15
C'est un poisson d'avril? Va falloir que je m'y remette....
cyr publié le 08/04/2026 à 14:18
C'est disponible a n'importe quel moment du jeux, ou faut avoir atteint un certains niveau?


Parce que la j'avais pas vraiment envie ni le temps, mais avec cette mise a jour je trouve que le jeux gagne en intérêt, enfin pour moi.
cyr publié le 08/04/2026 à 14:31
Sur switch 2 aussi?
potion2swag publié le 08/04/2026 à 14:38
Jme demande si ces features seront présentes day one sur le prochain jeu de la team.
ravyxxs publié le 08/04/2026 à 14:40
Et c'est évidemment gratuit vu que Sean Murray n'aime pas l'argent.

gasmok2 publié le 08/04/2026 à 14:41
Ce jeu, mais quelle remontada de fou quand même, un vrai cas d'école
fan2jeux publié le 08/04/2026 à 14:45
Non mais ça s arrete quand le suivi de ce jeu, c est incroyable
drybowser publié le 08/04/2026 à 14:50
Ha merde vu le titre j'ai cru a une collab avec Nintendo avec vraiment des pokémon dedans ????????
De quoi donner une seconde chance à ce jeu , je l'ai acheté sur Switch 2 ya quelques mois et joué quelques heures seulement avant d arrêter ...
En tout cas c'est impressionnant le suivi de ouf des développeurs sur ce jeu increvable
zerdow publié le 08/04/2026 à 14:59
C’est marrant comme un jeu peu changer de réputation , à la sorti on parler d’une merde sans nom et les développeurs se faisait copieusement insulter. Maintenant le jeu est acclamé et porter par les joueurs. Les développeurs et le directeur du studio sont applaudis des deux mains avec frénésie.
supasaiyajin publié le 08/04/2026 à 15:05
Nintendo qui cherche la moindre faille juridique pour attaquer . Plus sérieusement, chapeau à l'équipe de continuer à mettre à jour le jeu.
kakazu publié le 08/04/2026 à 15:08
gasmok2 En terme de suivi et amélioration je pense que c'est le meilleur
shambala93 publié le 08/04/2026 à 15:10
Tout ça c’est bien mais je commence à m’impatienter pour Light No Fire !
rasalgul publié le 08/04/2026 à 15:22
Les bâtards je venais de me remettre à starfield (qui finalement est énorme en vérité :love et ils me pondent can't....

Bon bah bye bye starfield je m'y remettrais une autre fois
gasmok2 publié le 08/04/2026 à 15:29
kakazu
Entre lui et Cyberpunk, c'est de sacrés exemples à suivre
gat publié le 08/04/2026 à 15:41
J’aimerais tellement le tester en VR
heracles publié le 08/04/2026 à 15:43
C'est des fous chez HelloGames, ça fait plaisir !
maxx publié le 08/04/2026 à 16:32
Vraiment ils ne s'arrêtent jamais On va tester ça!

gat Ca déchire vraiment en VR
keiku publié le 08/04/2026 à 17:55
c'est un très très bon investissement ce jeu au final... et pour le prix vu ce qu'il offre... je ne sais pas a combien de ventes ils sont mais surtout a notre époque ils ont bien du mérité
burningcrimson publié le 08/04/2026 à 18:05
Ils vont se prendre un procès par Nintendo
bladagun publié le 08/04/2026 à 20:17
Non mais faut arrêter j'ai commencé il y a 2 mois j'ai l'impression qu'il est sans fin le jeu et ils en rajoutent sans arrêt
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Fiche descriptif
No Man's Sky
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Nom : No Man's Sky
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Hello Games
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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