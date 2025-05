Front Mission 3 Remake : trailer et date de sortie

Monument de l'époque PS1, de celle où l'on parlait de Squaresoft et pas Square Enix,reviendra comme prévu dans le cadre d'un lifting de nouveau assuré par Forever Entertainment, et désormais prévu pour le 26 juin exclusivement sur Nintendo Switch (34,99€). Et comme à chaque fois, attendez-vous dans les mois suivants à des portages dans tous les sens.En voici visuels et bande-annonce, en ajoutant que nous sommes ici plus proche d'un remaster se permettant de moderniser le HUD et ajouter un mode « combat rapide ».