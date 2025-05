Nintendo Switch 2 : les options de la gamme N64 + MAJ sur la rétro Switch 1

Plus qu'une bonne semaine avant le lancement de la Nintendo Switch 2 et alors que de rares modèles sont déjà dans la nature comme le veut la routine, l'entreprise fait comme si de rien n'était en poursuivant sa communication avec plusieurs points à noter.Le premier, c'est la MAJ de l'émulateur N64 pour le service NSO qui comme prévu bénéficiera maintenant d'options rewind, filtre CRT et du remapping de touches, en rappelant que seule la dernière des trois fonctionnalités citées concernera également les joueurs Switch 1.Parallèlement, le constructeur a indiqué avoir effectué une nouvelle salve de tests pour indiquer que 78 % des quelques 15.000 titres Switch 1 (!!) n'avaient aucun problème dans leur fonctionnement Switch 1, mais qu'il en restait tout de même une partie en cours quand tout de mêmene se lancent même pas. Pour l'instant. On précise également que pour les jeux dédiés aux joycons (genreou), il faudra posséder des accessoires de l'ancienne génération, et qu'une bonne partie des applications VOD type Crunchyroll devront attendre un redéploiement natif sur la nouvelle console.