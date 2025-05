Après plus de 3 ans d'attente, Square Enix préfère finalement annuler Kingdom Hearts : Missing-Link

Une annonce en 2022, puis plus rien pendant des mois. Un retour en 2023, la promesse d'un lancement en 2024, puis plus rien. Bref, ça ne sentait pas très bon pour(spin-off mobile) et Square Enix vient de jeter l'éponge : après 3 ans d'attente inutile, le jeu vient d'être annulé, ne répondant pas à la qualité souhaité.On imagine que les éléments scénaristiques (situés entre Union X et Dark Road) seront ré-exploités d'une façon ou d'une autre, ou tout simplement abandonné pour vraiment faire de« un nouveau départ » narrativement accessible sans réclamer de passer par un wiki. Un épisode lui aussi très discret depuis son annonce, mais le communiqué promet que les équipes « travaillent dur » sur le sujet.