SaGa Frontier 2 Remastered : un shadow-drop surprise, mais sans traduction FR

A une semaine près, cela faisait un an que le réalisateur Akitoshi Kawazu confirmait à demi-mot l'existence d'un, invitant néanmoins à la patience tout en assurant que « les fans ne seront pas déçus ».Alors des déçus, il y en aura justement par l'absence de traduction FR et de version boîte, mais le shadow-drop fut une indéniable surprise, tandis que Square Enix justifie le prix de 30€ par l'affinage graphique, de nouveaux personnages agrémentant notamment le scénario comme les possibilités en combat, un rythme plus soutenu et même de nouveaux boss à affronter en endgame. En voici la bande-annonce.