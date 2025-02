Monster Hunter Wilds : la nouvelle bande-annonce en attendant la deuxième bêta ouverte (et la sortie)

a ses chances d'être l'un des plus gros succès de l'année niveau ventes, et c'est à un peu plus de 3 semaines de son lancement que le titre s'est offert sa 6e bande-annonce consacrée aux Falaises de Glace abritant notamment le tout nouveau monstre Hirabami.Et en attendant d'user des dizaines d'heures de notre vie, une deuxième bête ouverte se tiendra du 7 au 10 février avec le même contenu que pour la première, mais en ajoutant l'affrontement contre l'Arkveld ainsi qu'un mode privé.Bonus :- Mode PS5 Pro confirmé pour profiter du PSSR.- Mise en place de quêtes temporaires à partir de début mars.