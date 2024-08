Capcom Fighting Collection 2 arrive, et inclura du Power Stone et du Plasma Sword

La compilationarrivera le mois prochain mais l'éditeur ne perd pas de temps en officialisant de suite une très intéressante, prévu quelque part en 2025 sur PC, PlayStation et Switch (encore une fois, les problèmes du MT Frameworks sévissent sur Xbox), avec le contenu suivant :(!!)Et nous serons une nouvelle fois servi sur un joli plateau : online pour tous les titres avec rollback network, nouveau mode training, un peu de rééquilibrage et un gros mode galerie.