Black Myth Wukong : nouvelle vidéo de gameplay + un petit mot sur ''l'exploration''

Une nouvelle vidéo deest tombée sur le réseau, spécialement offerte par les développeurs (mais l'upload ne semble pas extra pour autant) et montrant deux boss supplémentaires.Mais le plus intéressant vient assurément des retours previews commençant à dresser des réponses quant aux interrogations autour de la progression, où certes on ne tombe pas dans le bêta Boss Rush même si cet aspect sera central dans l'expérience par une exploration limitée et linéaire entre deux affrontements, et l'absence de points d'xp. Notons tout de même des ennemis secondaires sur le chemin, parfois trop balaise et poussant à y revenir plus tard avec de meilleures compétences.Sortie prévue le 20 août sur PC et PlayStation 5, puis dès que possible sur Xbox Series.