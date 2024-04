Star Wars Outlaws : Story Trailer, date de sortie confirmée et éditions spéciales

Comme promis, Ubisoft nous délivre le Story Trailer de, nouvelle adaptation nous emmenant dans une galaxie vachement lointaine pour un contexte nous plaçant entre les épisodes V & VI.On se doute que le jeu fera partie des gros morceaux de l'Ubisoft Forward du 10 juin et en attendant, c'est comme prévu signé pour le 10 août au prix du AAAA (ça veut dire 80€), avec une GOLD Edition à 119,99€ incluant le Season Pass et trois jours d'accès anticipé, et une Ultimate Edition (129,99€) ajoutant à cela deux packs DLC et un artbook numérique.Point de détail : à l'instar d', la totalité des données ne seront pas présentes sur le disque, imposant une connexion obligatoire pour au moins l'installation.