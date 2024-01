vous trouvez l'ubisoft + a 18€ trop cher?vous trouvez mon autre bon plan a 11€ trop cher? https://www.gamekyo.com/blog_article471348.html Mais pas grave.. GO TURQUIE !6€ ,ca marche avec les gift cardOUI vous avez bien compris 6€si vous etes en partage de compte ... bah.. 3€ du coup loul (ca me FUME :lolpourquoi je ne l'ai pas mis avant ? bah c'est simple les gift card turque ca n'existait pas il y a 5 moisil vous faut 180 TRY a noter que si vous avez un excedent ce n'est pas grave vous pourrez utiliser ca pour prendre des jeux/dlc plus tard ou meme reprendre le l'ubi+==> https://www.eneba.com/fr/store/all?text=xbox%20try (enlevez les filtres mondial,france etc... si les gift ard ne s'affichent pas sur eneba)copiez le code (a la ligne Eneba,a gauche de go to shop) ,cliquez sur go to shop ,allez sur votre panier collez le code==> https://redeem.microsoft.com/ et apres vous souscrivez tranquilement au ubisoft + turquie ici