vous trouvez l'ubisoft + a 18€ trop cher?pas grave go brasil !11€ ,ca marche avec les gift cardl'article de Ioop m'a donné l'idée (merci) j'ai test ,ca marche en tout cas avec un vpn ,j'ai pas test sans donc je sais pas si ca fonctionne sans ou non(bon la c'est 1€ mais on s'en fout ce qui nous interesse c'est le prix normal pour les sorties D1 n'est ce pasPOUR savoir ou prendre les gift card ==> https://xbox-store-checker.com/fr/carte-cadeau-xbox-live les codes gift card se mettent ici ==> https://redeem.microsoft.com/ https://www.xbox.com/pt-BR/games/store/ubisoft/cfq7ttc0qh5h?ranMID=46134&ranEAID=t2R1djRI9u4&ranSiteID=t2R1djRI9u4-0nNdG8svEewQ1fxL1bahZw&epi=t2R1djRI9u4-0nNdG8svEewQ1fxL1bahZw&irgwc=1&OCID=AIDcmm549zy227_aff_7809_1243925&tduid=%28ir__tsofnw0yqgkfdxma2vfnmmekju2xetqivxmx2i1u00%29%287809%29%281243925%29%28t2R1djRI9u4-0nNdG8svEewQ1fxL1bahZw%29%28%29&irclickid=_tsofnw0yqgkfdxma2vfnmmekju2xetqivxmx2i1u00 [/url]

posted the 08/07/2023 at 12:34 PM by skuldleif