Actualisation d'un precendent article https://www.gamekyo.com/blog_article452340.html ou le moins cher etait le brésil pour les achats direct sur le store ,desormais c'est la TURQUIEen effet jusqu'a récemment inaccessible directement (on pouvait acheter des clé mais pas acheter directement sur le store turque) ,il est desormais possible d'acheter ses jeux/dlc/mt directement sur le store turque de quoi profiter des reductions actuel ou encore de precommander des jeuxsi vous etes surc'est aussi possible (mais plus compliqué) https://www.dealabs.com/share-deal/2222309?utm_source=copy_url_dt&utm_medium=referral&utm_campaign=2023-12-19&utm_content=2222309 surou directement sur le store turque https://www.xbox.com/tr-tr/games/store/hogwarts-legacy-xbox-series-x-s-surumu/9mt5nj5w7b8z ici (si rien en s'affiche enlevez les filtres mondial etc...) => https://www.eneba.com/fr/store/all?page=1&text=xbox%20try https://gg.deals/vouchers/ copiez le code (a la ligne ENEBA,a gauche de go to shop)cliquez sur go to shop ,allez sur votre panier collez le codevous pouvez comparer avec le taux de changeavec un VPN mis sur turquie (urban vpn par exemple)Vous pouvez ensuite parcourir le store Turquie et acheter avec votre solde turqueattention il sera peut etre necessaire d'ajouter une adresse turque pour achetervoici un exemple (vous pouvez mettre n'importequelle adresse d'hotel par exemple sinon) exemple de prix en TRYEn gras = Offre promotionnelle qui concerne les abonnés Ultimate.1€ = 31,65₺(TRY)100₺ = 3,16€Jeux XboxAnthem 17,49 TRYAnthem™: Legion of Dawn Edition 24,99 TRYA Plague Tale: Innocence 65,62 TRYA Plague Tale: Requiem 387,50 TRYAssassin's Creed Mythology Pack 320 TRYAssassin's Creed Origins - GOLD EDITION 160 TRYAssassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION 160 TRYAssassin's Creed Odyssey - ULTIMATE EDITION 185 TRYAssassin's Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate 70,62 TRYAssassin's Creed Syndicate - GOLD Edition 52,50 TRYAssassin’s Creed® Mirage 630 TRYAssassin’s Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion 230 TRYAssassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx 200 TRYPack Assassin’s Creed Mirage + Assassin's Creed Valhalla 585 TRYAssassin's Creed Valhalla - Complete Edition 250 TRYBattlefield 2042 Elite Edition Xbox One & Xbox Series X|S 255 TRYBorderlands: The Handsome Collection 64,75 TRYChivalry 2 King's Edition 136 TRYCyberpunk 2077 399,50 TRYCyberpunk 2077: Phantom Liberty 339,15 TRYCyberpunk 2077: Ultimate Edition 702,83 TRYDead Space Deluxe Edition 160 TRYDeathloop Deluxe Edition 130 TRYDiablo® Prime Evil 138,27 TRYDiablo® II: Resurrected™ 92,07 TRYDiablo® IV - Standard Edition 851,40 TRYDiablo® IV - Deluxe Edition 1097,40 TRYDiablo® IV - Ultimate Edition 1212,60 TRYDishonored II 21,87 TRYDOOM 23,50 TRYELDEN RING 649,40 TRYELDEN RING - Deluxe Edition 899,40 TRYIt Takes Two 99,75 TRYMass Effect™ Legendary Edition 69,99 TRYNieR:Automata BECOME AS GODS Edition 84 TRYRed Dead Redemption 2 154,77 TRYRed Dead Redemption + Red Dead Redemption II 281,50 TRYRemnant II - Standard Edition 280 TRYRemnant II - Deluxe Edition 330 TRYRemnant II - Ultimate Edition 390 TRYResident Evil 4 382,04 TRYResident Evil 4 Deluxe Edition 524,50 TRYResident Evil Village Gold Edition 400 TRYSonic Frontiers Digital Deluxe Edition 439,60Star Wars - Fallen Order: Deluxe Edition 41,75 TRYSTAR WARS™: Squadrons 13,90 TRYSTAR WARS™ Battlefront™ II: Celebration Edition 40,12 TRYSTAR WARS Jedi: Survivor™ 699,99 TRYSTAR WARS Jedi: Survivor™ Deluxe 850 TRYStray 296,25 TRYSubnautica 25,30 TRYTEKKEN 7 - Originals Edition 68,84 TRYTerminator: Resistance - Complete Edition 75 TRYThe Sinking City 14,12 TRYThe Sinking City – Necronomicon Edition 123,50 TRYThe Witcher III Wild Hunt - Complete Edition 119,70 TRYWarhammer:Vermintide 2 - Ultimate Edition 25,50 TRYWarhammer: End Times - Vermintide 16,95 TRYYakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition 131,80 TRYJeux PC Windows en promo:A Plague Tale: Innocence - Windows 10 50 TRYDishonored II 15 TRYNieR:Automata BECOME AS GODS Edition 84 TRYPrix normaux sur le store:Baldur's Gate III 1300 TRYBaldur's Gate 3 III Deluxe 1450 TRYSubnautica: Below Zero 100,29 TRYThe Witness 100,29 TRYThe Talos Principle 85 TRYThe Talos Principle II 280 TRYMetro Saga Bundle PC Windows 170 TRYHellblade: Senua's Sacrifice PC Windows 88,75 TRYThe Forgotten City 85 TRY