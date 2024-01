PalWorld disponible + trailer de lancement

La curiositéest désormais disponible sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass (aussi sur Xbox One, pour ceux qui en ont encore une) afin de laisser chacun découvrir ce jeu en apparence Pokémon-esque mais qui cache en fait de la survie, des armes à feu et la possibilité d'utiliser nos bestioles capturées autrement que pour combattre : genre en bossant à la ferme.Notons pour rappel qu'il s'agit plus exactement d'une Early Access, disposant déjà de 100 créatures et 70 types de construction, et des textes FR.