Rise of the Ronin ne passera pas à côté des ''habitudes Souls'' de la Team Ninja

Depuis bien longtemps, la Team Ninja se dévoue en grande partie au domaine « Souls-like », à sa façon avec, en version light avec, ou dans une version allant directement à l'essentiel avecLe prochain au programme estet, oui, ce sera du même acabit sur plusieurs fondamentaux confirmés à l'occasion d'un entretien avec Game Informer, notamment le haut challenge, le besoin d'apprendre par l'échec ou encore l'expérience (ici « Karma ») qui restera à l'endroit x après un trépas pour devoir ensuite aller la récupérer. Le studio note néanmoins que cette nouvelle production proposera un deuxième type d'xp, sans entrer dans les détails, juste que ce gain là restera définitivement acquis.Hormis cela, le papier de nos confrères US indique que le monde proposera trois villes principales (et tout un tas de choses à explorer au milieu), des missions secondaires pour agrémenter le lore et renforcer ses relations avec les alliés, mais aussi quelques choix dans vos actions et dialogues pour influencer un minimum le scénario.sortira le 22 mars 2025, exclusivement sur PS5.