[Rumeur] Quelques infos sur Suicide Squad [Rumeur] Quelques infos sur Suicide Squad

Nouvelle fuite pour ce week-end, via Reddit donc sujet aux pincettes mais la modération déclare avoir vérifié la fiabilité du ninja nous offrant quelques détails sur le futur Suicide Squad : Kill the Justice League de Rocksteady, toujours prévu pour le 2 février 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X.



Voici donc :



- Une nouvelle bande-annonce est en préparation, dont la version non-finalisée a été diffusée récemment pour quelques élus.

- La bande-annonce marquera l'ouverture des précommandes avec édition Day One au prix standard intégrant un pack de skins, et une Deluxe à environ 100 balles, offrant ce même pack, 3 jours d'accès anticipé (wahou) et des points pour le Pass de combat. Génial.



- Météo temps-réel

- Cycle jour/nuit temps réel

- Metropolis est deux fois plus grand que le Gotham de Arkham Knight

- Au moins 1 an de suivi (nouveaux persos et missions)

- Switch libre entre les 4 persos si vous jouez solo

- La bande-annonce mettra bien en avant les différents styles de chaque personnage



On croise les doigts.