Mario VS Donkey Kong de retour sur Switch

Lorsqu'un certain leaker a sous-entendu l'annonce d'un jeudurant le Nintendo Direct, l'espoir fut à sa comble chez les fans, des plus tempérés qui souhaitaient un troisième épisode chez Retro Studios (le précédent va avoir 10 ans hein…), aux plus utopistes se mettant à rêver d'une nouvelle tentative dans le domaine 3D.Ni l'un ni l'autre, et il fallait rester suffisamment longtemps pour lire entre les lignes et comprendre avant l'heure que ce retour, c'est celui dedans le cadre d'un remake de l'épisode d'origine (GBA), prévu pour le 16 février 2024 à 49,99€, où le principal bonus à première vue est l'arrivée d'un mode coopération menant auquel cas à une légère modification du level-design. Voilà.