Prince of Persia : The Lost Crown s'offre une présentation pour lui laisser une chance

A peine annoncé,accueille maintenant sa première présentation concrète pour nous montrer à quel point notre nouveau prince (Sargon) bénéficie aujourd'hui de capacités le rendant capable de déchaîner les ténèbres tout en plaçant des esquives gracieuses.Pour ce retour en plan 2D, la licence pariera sur le Metroidvania et on lui souhaite le meilleur pour le 18 janvier 2024 (tous supports), faute d'avoir des nouvelles d'un certain remake.