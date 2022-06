Starfield lâche sa première grosse présentation de gameplay (éditeur de perso, combat, exploration...)

C'était le gros morceau de la conférence Xbox, chose logique quand on sait qu'on devait l'avoir entre les mains pour la fin d'année, nous accueillons donc avec plaisir cette grosse présentation de 15 minutes pour, le prochain morceau majeur de Bethesda, qualifié depuis ses débuts de « The Elder Scrolls dans l'espace quoi », ce qui n'est pas totalement faux : création de personnages, arbre de compétences, mise en avant de l'exploration massive, possibilité de switcher entre les vues FPS et TPS, des tonnes d'objets à ramasser et analyser…On retrouvera même le coté Housing introduit dans TES et Fallout, avec la création d'avant-postes, ce qui n'empêchera pas pour le titre d'avoir ses propres arguments dû à son univers, dont la possibilité de voler (et combattre) dans l'espace, avec bien entendu de la customisation du vaisseau autant dans l'apparence que ses specs.Plus qu'à attendre 2023, au premier semestre, pour une sortie sur PC et Xbox Series.