Cuphead DLC : prix et date de sortie

Malgré son statut de grosse extension, l'équipe dene pouvait décemment pas annoncer un tarif ultra élevé pour « The Delicious Last Course » quand on sait que le jeu de base ne vaut que 19,99€ (*).Du coup, ce DLC ne coûtera que 7,99€ en espérant que le contenu sera à la hauteur (la difficulté apparemment oui) et ce sera d'ailleurs pour très bientôt puisque l'on a enfin la date : le 30 juin, sur la totalité des supports.(*) Au fait, il est actuellement en promo à 14 balles sur le PS Store et l'eShop.