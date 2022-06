The Plucky Squire : la superbe surprise graphique de Devolver Digital (trailer)

S'il y avait un titre à retenir du show Devolver Digital, c'est sans conteste, nouvelle licence du tout neuf studio « All Possible Futures », réunissant parmi ses fondateurs James Turner (l'un des directeurs artistiques de) et Jonathan Biddle, qui a sur son CVpour ne citer que lui.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que esthétiquement, ça envoie du très lourd avec ce fabuleux mélange entre univers 2D & 3D, le titre allant piocher dans tous les genres pour nous faire du jeu d'action classique, du platformer, du beat'em all, du shoot ou encore un hommage àPrévu pour 2023 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch.