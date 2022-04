Games With Gold : le programme de mai

Microsoft dévoile sa liste de titres Games with Gold pour le mois de mai et autant dire que le « mwef » reste présent, la firme ayant des priorités plus importantes au point de se demander pourquoi le simple Gold continue d'exister comme tel. Voici toujours.- Du 1er au 31 mai :- Du 16 mai au 15 juin :- Du 1er au 15 mai :- Du 16 au 31 mai :