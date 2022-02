CrossFire X se lance, ou du moins essaye

De base était prévu une news rapide pour signaler la disponibilité desur supports Xbox, avec justement un trailer de lancement que voici et un rappel de la situation :- Le multi est en format F2P- La campagne est découpée en deux parties- La première est offerte aux abonnés Game Pass- La deuxième est payante (pack des 2 parties obligatoire, même pour les abonnés)Sauf que l'on doit finalement rajouter que selon les premiers retours, le multi est lancé dans un état apparemment déplorable (bugs, feeling étrange, contenu très faible…) et pire encore, la campagne ou du moins sa première partie n'est pas disponible sur le Game Pass, là encore à cause d'un bug. Smilegate a publié un communiqué d'excuse et promet de résoudre le problème le plus rapidement possible.