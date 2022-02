Mario Strikers va faire son retour

Beaucoup attendaient le retour de cette franchise, et c'est probablement pour profiter de la prochaine Coupe du Monde que Nintendo nous annonce, d'ores et déjà signé pour le 10 juin prochain sur Switch et dont voici un premier trailer.On aura l'occasion d'y revenir avant la période E3 mais sachez de suite que le titre proposera du multi jusqu'à 8 aussi bien en local qu'en ligne, avec également une fonction Club pour réunir 20 chevronnés de part et d'autres de la planète.