Sony annonce Horizon : Call of the Mountain, première exclu du PlayStation VR2

En rachetant le studio Firesprite, Sony a de suite voulu bénéficier d'une boîte habituée au secteur de la réalité virtuelle (ils ont faitmais aussi la version VR de), et c'est donc pour bien marquer le coup que l'on nous annonce, premier titre officiellement annoncé pour le PlayStation VR2.Un spin-off qui mettra en place une nouvelle héroïne (encore non dévoilée) et qui pour en assurer la qualité sera développé directement en collabora tion avec Guerilla Games. Patience pour le reste.