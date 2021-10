The Witcher (Netflix) : trailer de la Saison 2

Alors que la MAJ « New Gen » des'est envolée pour le printemps 2022, Netflix va continuer d'assurer la formidable campagne marketing pour la franchise avec la Saison 2 de la série TV qui tombera le 17 décembre sur le service, et dont voici une nouvelle bande-annonce (VF & VO).On y retrouvera Henry Cavill dans le rôle de Geralt, toujours accompagné des personnages de la Saison 1 comme Yennefer (Anya Cholatra), Jaskier (Joey Batey) et Ciri (Freya Allan), ajoutant cette fois de petits nouveaux comme Nivellen, incarné par Kristofer Hivju, le lieutenant du peuple libre dansqui essayait de serrer Brienne.