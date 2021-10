Star Ocean : The Divine Force se dévoile

Contrairement à certaines rumeurs qu'on préférera oublier à jamais, ce n'est donc pasqui a fait part de sa présence durant le dernier State of Play mais le fraîchement annoncé, nouvel épisode qui prend des allures d'une certaine saga chez Monolith avec une exploration poussée à son maximum, pour un aspect technique qui reste encore clairement à améliorer aussi bien par le rendu que le frame-rate, surtout que la vidéo a été faite à partir de la version PS5.Le studio tri-Ace ajoute en passant que le scénario prendra place dix ans aprèset environ deux siècles avant, le tout racontant l'histoire de deux héros (à sélectionner au départ), le premier venant d'un monde très porté SF, l'autre de quelque chose beaucoup plus dans le domaine fantasy.Sortie prévue quelque part en 2022 sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen).