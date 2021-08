No More Heroes III : 15mn de gameplay à J-7

Le lancement den'est plus qu'une affaire de jours et pour faire patienter les fans, Marvelous s'est associé à la branche japonaise d'IGN pour nous livrer 15 minutes de gameplay pour illustrer le prologue et le premier boss, tout en offrant en parallèle l'intégralité de l'OST via Youtube.Enfin, à la veille de la sortie, donc le 26 août, un ultime Live sera là pour claquer les toutes dernières informations sur cet épisode qui, selon l'aveu de Suda51, sera le dernier avant « au moins 10 ans ».