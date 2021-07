Un nouveau trailer pour Shin Megami Tensei V

Atlus a dévoilé le Story Trailer de, sans sous-titres FR même si le produit final n'oubliera heureusement pas cette option d'importance, et les choses se résument néanmoins facilement avec un Tokyo très post-apo où, au cœur d'une guerre entre dieux et démons, vont se retrouver Nahobino et quelques amis lycéens.Prévu pour le 12 novembre, ce nouvel épisode reste pour l'heure une exclusivité Switch, profitant comme il peut des bienfaits de l'Unreal Engine 4 et d'un contenu qu'on imagine toujours très élevé avec déjà la promesse de quelques 214 démons à recruter/fusionner/etc.