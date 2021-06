Super Smash Bros Ultimate : une date pour Kazuya, des costumes Mii et un nouvel Amiibo

Le Lives'est tenu à l'heure indiquée et on repartira avec le fait que Kazuya Mishima pourra donc monter sur le ring le 30 juin, toujours au prix de 5,99€ ou directement intégré au Fighter Pass 2 à 29,99€.Dans le détails :- L'achat s'accompagnera d'un nouveau stage et d'un set de 39 musiques.- On n'oubliera pas que le même jour sortira l'habituel fournée de costumes Mii, avec du Shantae, du Dragonborn de Skyrim, un Dante de DMC et Lloyd de Tales of Symphonia.- Un nouvel Amiibo (Min Min) est programmé pour 2022.Enfin, et parce qu'il se sentait le besoin de le confirmer : Masahiro Sakurai indique clairement qu'il n'y aura pas de Fighter Pass 3. Le prochain combattant, encore tenu secret et toujours prévu pour cette année, sera bien le tout dernier.