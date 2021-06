Project Zero 5 revient sur tous les supports

On voulait un nouvel épisode, mais il faudra donc se contenter d'un énième portage pour l'une des franchises phares du survival-horror japonais avec le retour de, ce qui n'était pas le meilleur chapitre de la saga qui s'offrira tout de même une légère amélioration graphique, des costumes et un mode photo.La véritable surprise dans l'affaire, c'est que tout le monde pensait que Nintendo avait aujourd'hui les droits sur la licence, ce qui n'est pas le cas à moins d'avoir temporairement fermé les yeux sur le sujet (à l'instar de) puisque cette réédition sortira absolument partout : PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch, PlayStation 4 et Xbox One.Pas de date hormis un « 2021 » mais déjà une mauvaise nouvelle pour les matérialistes : ce sera uniquement en dématérialisé.