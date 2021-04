PS Plus : le programme du mois de mai

Sony nous lâche sa liste de jeux PS Plus pour le mois de mai (à télécharger dès mardi prochain, le 4 donc) et sans avoir la prestance des deux précédents crus, il y aura tout de même de quoi s'occuper, et pourquoi pas découvrir tardivement la valeur deà quelques semaines de la présentation du cru 2021.(PS5)(PS4)(PS4)