Games With Gold : le programme de mars

Microsoft dévoile sa liste de jeux « GOLD » pour les semaines à venir, et il semble que nous sommes revenus très rapidement dans l'ère des fonds de tiroirs avec(1er au 31 mars), spin-off tactique qui n'a jamais rencontré un grand succès et on vous laisse deviner pourquoi, accompagné du méconnu(16 mars au 15 avril).Coté Xbox 360, ce seradont la valeur n'est plus à prouver (1er au 15 mars) etpour la seconde moitié d'un mois peu extraordinaire.