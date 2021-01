Bloodstained : le mode Classic est disponible

L'endurantvient d'accueillir sa nouvelle mise à jour (gratuite) sur tous les supports, ajoutant l'attendu mode « Classic » qui revient aux sources avec un terrain d'exploration de moindre taille mais des déplacements bien rigides et des vies limitées pour tenter de faire face aux différents obstacles et surtout aux 5 boss inédits.Ce n'est pas tout car le mode principal s'offre une collaboration avec Raw Fury, et plus précisément l'IP, pour ouvrir la voie à une zone inédite.La page se tournera néanmoins bientôt pour Igarashi qui doit encore lâcher une ultime upgrade (qui ajoutera un dernier perso jouable) avant de passer à autre chose. Genre une suite ?