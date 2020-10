Spider-Man Miles Morales : présentation vidéo du skin spécial ''Into the Spider-Verse''

C'est directement la chaîne Marvel qui nous dévoile à quoi ressemblera le skin « Into the Spider-Verse » dans, et il faut reconnaître que le taf a été fait jusqu'au bout puisqu'on en retrouve même le style d'animation qui va avec.La tenue pourra être débloquée manuellement comme les autres mais pour les plus pressés, il sera possible de l'avoir dès le début du jeu, tout simplement en passant par la précommande d'ici le 19 novembre.