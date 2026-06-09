Mina the Hollower a atteint son plus haut objectif de ventes en seulement 10 jours

L'affaire continue de très bien rouler pour Yacht Club et sondont les ventes ont dépassé les 500.000 unités en seulement 10 jours de commercialisation, dépassant tous les objectifs fixés par le PDG qui voyait le quota du demi-million comme l'objectif ultime sur plusieurs mois.Autant dire que le studio est sauvé (le jeu avait englouti la majeure partie de la trésorerie) et on a déjà hâte de voir vers où la boîte filera pour son prochain projet, logiquement entreou un spin-off dedans un tout autre genre.