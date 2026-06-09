recherche
News / Blogs
Mina the Hollower a atteint son plus haut objectif de ventes en seulement 10 jours
L'affaire continue de très bien rouler pour Yacht Club et son Mina the Hollower dont les ventes ont dépassé les 500.000 unités en seulement 10 jours de commercialisation, dépassant tous les objectifs fixés par le PDG qui voyait le quota du demi-million comme l'objectif ultime sur plusieurs mois.

Autant dire que le studio est sauvé (le jeu avait englouti la majeure partie de la trésorerie) et on a déjà hâte de voir vers où la boîte filera pour son prochain projet, logiquement entre Shovel Knight 3D ou un spin-off de Mina dans un tout autre genre.

6
Qui a aimé ?
aeris201, jeanouillz, kali, plistter, jamrock, retrostew
publié le 09/06/2026 à 09:08 par Gamekyo
commentaires (10)
onsentapedequijesuis publié le 09/06/2026 à 09:08
Complètement mérité
jeanouillz publié le 09/06/2026 à 09:18
ça fait zizir de voir les indées autant fonctionner et surtout nous proposer des titres de qualité et accessible (prix et multi-support)
nicolasgourry publié le 09/06/2026 à 09:24
Si il devenait le GOTY 2026, ça serait encore un pied de nez à l'industrie.
kali publié le 09/06/2026 à 09:32
Mérité. Une tuerie ce jeu
vyse publié le 09/06/2026 à 09:32
J'y joue c'est de la haute horlogerie suisse ! Pas un seul tableau n'est superflu
fdestroyer publié le 09/06/2026 à 09:40
Et quand il sort en boite, ça sera mon tour.
akinen publié le 09/06/2026 à 09:50
vyse et les secrets qui peuvent quasi tous être faits en début de partie à la outer wilds. C’est juste qu’on pige pas encore la problématique et la façon de la résoudre.

Incroyable !
gaeon publié le 09/06/2026 à 09:52
J'y ai pas beaucoup joué mais ça a l'air très sérieux. Le plaisir de jeu est immédiat et on sent des ambitions dans l'univers proposé. Juste il faut composer avec l'esthétique de jeu "gameboy color enervé"
jamrock publié le 09/06/2026 à 09:54
Un pépite absolue, c'est mérité .
palan publié le 09/06/2026 à 10:19
akinen Tu peux me dire quel secret par mp?
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Mina the Hollower
4
Ils aiment
Nom : Mina the Hollower
Support : PC
Editeur : Yacht Club Games
Développeur : Yacht Club Games
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo