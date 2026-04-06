En toute innocence, le fond saoudien EGDC reprend un petit bout de Capcom
La société saoudienne EGDC (Electronic Gaming Development Company) a faim et il est toujours plus facile de satisfaire son appétit quand on a du pognon. De fait, c'est à peine quelques jours après avoir atteint les 5,03 % des parts de Capcom (lui permettant d'être considéré comme un « actionnaire d'importance ») que la société en reprend un petit bout pour fêter le début de la nouvelle année fiscale : l'EGDC détient désormais 6,04 % de l'éditeur de Resident Evil, Monster Hunter et Street Fighter.
Alors attention, l'EGDC prévient que tout cela n'est que « pur investissement » sans intention de prise de contrôle, mais on rappelle que l'on parle des mêmes mecs qui ont grignoté SNK jusqu'à l'avaler totalement.
publié le 06/04/2026 à 11:05 par Gamekyo
mais bon les investisseurs majoritaire, sont rarement des personnes réputée pour améliorer la qualité des jeux, que du contraire... donc c'est normal que ca inquiète
L'idéologie derrière un pays comme l'Arabie Saoudite peut poser problème.
ils font même aujourd'hui moins de vente que les jeux arc sys
ryadr l'idéologie derrière un état comme les USA t'aurais rien dit
Allez les saoudiens, j'aime pas les Saoudes mais fermez la gueule aux p'tits f refoulés
ensuite le metal slug tactic qui lui ne c'est pas spécialement bien vendu est également un contre exemple
alors je suis d'accord que les ventes des jeu snk ne sont plus au top depuis longtemps, mais justement un contre exemple c'est justement des jeux qui après que les actionnaire majoritaire y soit passé sont devenu des succès, hors aucun de tes exemple ne le démontre, voir même pour city of the wolf confirme même mes dire