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En toute innocence, le fond saoudien EGDC reprend un petit bout de Capcom
La société saoudienne EGDC (Electronic Gaming Development Company) a faim et il est toujours plus facile de satisfaire son appétit quand on a du pognon. De fait, c'est à peine quelques jours après avoir atteint les 5,03 % des parts de Capcom (lui permettant d'être considéré comme un « actionnaire d'importance ») que la société en reprend un petit bout pour fêter le début de la nouvelle année fiscale : l'EGDC détient désormais 6,04 % de l'éditeur de Resident Evil, Monster Hunter et Street Fighter.

Alors attention, l'EGDC prévient que tout cela n'est que « pur investissement » sans intention de prise de contrôle, mais on rappelle que l'on parle des mêmes mecs qui ont grignoté SNK jusqu'à l'avaler totalement.
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ozyxp
publié le 06/04/2026 à 11:05 par Gamekyo
commentaires (17)
thelastone publié le 06/04/2026 à 11:14
Et alors ? city of the wolf est l'un des meilleurs jeux de vs malgré le choix discutable de CR7 , tant que les jeux restent quali on s'en tape qui achète qui
newtechnix publié le 06/04/2026 à 11:27
christiano ronaldo dans le prochain Resident Evil
keiku publié le 06/04/2026 à 11:31
thelastone par contre vu les ventes, c'est plutot un flop pour le genre...,

mais bon les investisseurs majoritaire, sont rarement des personnes réputée pour améliorer la qualité des jeux, que du contraire... donc c'est normal que ca inquiète
altendorf publié le 06/04/2026 à 11:42
Principalement pour l'eSport, histoire d'avoir aucun problème dans la gestion du compétitif de SF6 via l'EWC et l'ENC.
marchand2sable publié le 06/04/2026 à 11:55
C’est de l’invest rien de plus. Le président de Capcom l’a dit il n’y aura aucun rachat quel qu’il soit. C’est un excellent investissement pour la société KSA en tout cas, la firme explose en bourse depuis 2017.
fan2jeux publié le 06/04/2026 à 12:25
City of the wolves est excellent pourtant. Flop ou pas, la qualité est là.
akiru publié le 06/04/2026 à 12:56
VF6 aussi a des fonds saoudiens
bgame93 publié le 06/04/2026 à 13:07
Pourquoi en toute innocence …? Ils veulent l’acheter capcom veux vendre Je vois pas, il est où le problème ?
ryadr publié le 06/04/2026 à 13:27
bgame93

L'idéologie derrière un pays comme l'Arabie Saoudite peut poser problème.
thelastone publié le 06/04/2026 à 15:50
Keiku je viens de te donner un contre exemple et les autres jeux SNK qui arrivent ont l'air dans la même veine, pour les ventes ça n'a rien a voir et ça date d'avant le rachat donc ça marche pas
keiku publié le 06/04/2026 à 16:25
thelastone quel contre exemple ? puisque SNK est justement un échec

ils font même aujourd'hui moins de vente que les jeux arc sys
ozyxp publié le 06/04/2026 à 16:42
Après SNK était pas en forme et je pense que cela a était bénéfique pour eux. Capcom au contraire ne s'est jamais porté aussi bien je pense !
thelastone publié le 06/04/2026 à 16:53
Keiku j'ai déjà répondu que ça date d'avant le rachat la baisse t'as rien d'autre ?
keiku publié le 06/04/2026 à 16:59
thelastone bein du coup c'est quoi ton contre exemple ?
thelastone publié le 06/04/2026 à 17:18
Keiku T'as dis que les investisseurs majoritaires sont réputés pour ruiné les jeux je t'ai donné un contre exemple avec COTW et il ya le très bon metal slug tactics au passage qui sont sorties après rachat, sinon la baisse des ventes date de 2019 a 2020 le rachat a eu lieu mi ou fin 2020 rien a voir.
rasalgul publié le 06/04/2026 à 17:23
Mdr se sentir obligé de lâcher "en toute innocence"

ryadr l'idéologie derrière un état comme les USA t'aurais rien dit

Allez les saoudiens, j'aime pas les Saoudes mais fermez la gueule aux p'tits f refoulés
keiku publié le 06/04/2026 à 17:24
thelastone donc tu me dis donc qu'avec city of the wolf, Donc un jeu donc SNK qui plus est un flop... c'est un contre exemple ? je comprend pas...

ensuite le metal slug tactic qui lui ne c'est pas spécialement bien vendu est également un contre exemple

alors je suis d'accord que les ventes des jeu snk ne sont plus au top depuis longtemps, mais justement un contre exemple c'est justement des jeux qui après que les actionnaire majoritaire y soit passé sont devenu des succès, hors aucun de tes exemple ne le démontre, voir même pour city of the wolf confirme même mes dire
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