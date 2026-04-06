En toute innocence, le fond saoudien EGDC reprend un petit bout de Capcom En toute innocence, le fond saoudien EGDC reprend un petit bout de Capcom

La société saoudienne EGDC (Electronic Gaming Development Company) a faim et il est toujours plus facile de satisfaire son appétit quand on a du pognon. De fait, c'est à peine quelques jours après avoir atteint les 5,03 % des parts de Capcom (lui permettant d'être considéré comme un « actionnaire d'importance ») que la société en reprend un petit bout pour fêter le début de la nouvelle année fiscale : l'EGDC détient désormais 6,04 % de l'éditeur de Resident Evil, Monster Hunter et Street Fighter.



Alors attention, l'EGDC prévient que tout cela n'est que « pur investissement » sans intention de prise de contrôle, mais on rappelle que l'on parle des mêmes mecs qui ont grignoté SNK jusqu'à l'avaler totalement.