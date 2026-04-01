Mortal Shell II de retour avec une grosse présentation de gameplay + éditions physiques sur PS5
Bientôt un an après son annonce chez Geoff Keighley, Mortal Shell II revient faire parler de lui avec une longue présentation de gameplay pour déjà bien montrer la plus grande variété des biomes dans cette suite faisant le pari du monde « relativement » ouvert (on reste dans des zones interconnectées).
On nous promet forcément davantage de nervosité et de possibilités en combat, pour une soixantaine de donjons à explorer, et une sortie prévue d'ici la fin d'année sur PC/PS5/XBS (49,99€). Ajoutons à cela que la PlayStation 5 sera la seule à bénéficier d'une sortie physique, avec une édition standard, et édition spéciale à 69,99€ ajoutant quelques goodies à retrouver dans le visuel ci-dessous.
Au début j'étais pas convaincu mais dès qu'on maitrise les différentes phases d'attaque et de défense, je l'ai trouvé super. En plus à certains endroits la DA était vraiment superbe.
Hâte de faire la suite, elle ne peut être que meilleure.
D'après la vidéo ça a l'air bien moins rigide, avec bien plus de possibilités de combats. C'est pas du Elden Ring mais ça a l'air sympa
Je l'avais lâché, un peu à contrecœur car il me procurait cette même impression de joyau caché qui avait bien plus à offrir (voyez le meme du mec qui part bredouille avec sa pioche).
Je m'y suis replongé bien plus tard, lui redonnant sa chance.
C'était fantastique. C'était clairement pas un jeu parfait, mais il a le mérite de proposer de choses intéressantes, à l'instar du durcissement pour les blocages qui crée un rythme unique.
Je vois des commentaires qui reprochent toujours la même soupe à de la dark fantasy, faisant un parallèle avec LotF : Mortal Shell a quand même bien plus d'identité propre que le susnommé je trouve.
J'ai toute confiance dans le studio pour ce 2 que j'attends avec impatience
Je ferais le 2 quand on pourra le trouver à petit prix.