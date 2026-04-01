Mortal Shell II de retour avec une grosse présentation de gameplay + éditions physiques sur PS5

Bientôt un an après son annonce chez Geoff Keighley,revient faire parler de lui avec une longue présentation de gameplay pour déjà bien montrer la plus grande variété des biomes dans cette suite faisant le pari du monde « relativement » ouvert (on reste dans des zones interconnectées).On nous promet forcément davantage de nervosité et de possibilités en combat, pour une soixantaine de donjons à explorer, et une sortie prévue d'ici la fin d'année sur PC/PS5/XBS (49,99€). Ajoutons à cela que la PlayStation 5 sera la seule à bénéficier d'une sortie physique, avec une édition standard, et édition spéciale à 69,99€ ajoutant quelques goodies à retrouver dans le visuel ci-dessous.