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Mortal Shell II de retour avec une grosse présentation de gameplay + éditions physiques sur PS5
Bientôt un an après son annonce chez Geoff Keighley, Mortal Shell II revient faire parler de lui avec une longue présentation de gameplay pour déjà bien montrer la plus grande variété des biomes dans cette suite faisant le pari du monde « relativement » ouvert (on reste dans des zones interconnectées).

On nous promet forcément davantage de nervosité et de possibilités en combat, pour une soixantaine de donjons à explorer, et une sortie prévue d'ici la fin d'année sur PC/PS5/XBS (49,99€). Ajoutons à cela que la PlayStation 5 sera la seule à bénéficier d'une sortie physique, avec une édition standard, et édition spéciale à 69,99€ ajoutant quelques goodies à retrouver dans le visuel ci-dessous.

  • Mortal Shell II de retour avec une grosse présentation de gameplay + éditions physiques sur PS5
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osiris67, aozora78, momotaros, tynokarts
publié le 01/04/2026 à 17:00 par Gamekyo
commentaires (19)
noukous publié le 01/04/2026 à 17:03
Je n'avais absolument pas été convaincu par le premier (level design médiocre et feeling des combats pas top), à l'instar de code vein II je vais passer mon chemin pour cette suite, même en solde à 10 boules.
naoshige11 publié le 01/04/2026 à 17:35
Le 1er était pas ouf en effet, mais là ça a l'air beaucoup plus convainquant. J'ai l'impression de voir le gap entre les deux Lord of the Fallen.
link571 publié le 01/04/2026 à 17:59
Un très jolie visuel mais encore un soûls like donc next
azerty publié le 01/04/2026 à 18:06
noukous le premier c’était une démo...
metroidvania publié le 01/04/2026 à 18:06
J'ai regretté d'avoir pris le 1 sur ps5 alors que fan des souls mais j'ai pas la patience pour la lourdeur des combats
churos45 publié le 01/04/2026 à 18:22
J'avais bien aimé le premier.

Au début j'étais pas convaincu mais dès qu'on maitrise les différentes phases d'attaque et de défense, je l'ai trouvé super. En plus à certains endroits la DA était vraiment superbe.

Hâte de faire la suite, elle ne peut être que meilleure.

D'après la vidéo ça a l'air bien moins rigide, avec bien plus de possibilités de combats. C'est pas du Elden Ring mais ça a l'air sympa
osiris67 publié le 01/04/2026 à 18:41
Entre lui et lord of the fallen 2 c esr vraiment cool pour les amateurs de dark fantasy a la dark soul.
metroidvania publié le 01/04/2026 à 19:04
Ohhh en fait je viens de voir cette video et j'ai changé d'avis. Ca n a rien avoir avec le 1
zboubi480 publié le 01/04/2026 à 19:11
Lords of the Fallen s'est vraiment bonifié avec le temps...c’est devenu un des tout meilleurs soûls like
zboubi480 publié le 01/04/2026 à 19:12
Et ce trailer de fou https://m.youtube.com/watch?v=opCzLiK_DG4&pp=ygUsbG9yZHMgb2YgdGhlIGZhbGxlbiBmZWFyIG9mIHRoZSBkYXJrIHRyYWlsZXI%3D
ravyxxs publié le 01/04/2026 à 20:21
link571 Ouais à force c'est très très soulant fan ou pas du genre,ça se réinvente pas.
keiku publié le 01/04/2026 à 20:42
je vais avouer qu'en dehors des fromsoft aucun soul like ne m'a jamais convaincu , donc c'est bien de multiplier mais moi j’attends le prochain soul like de from soft (en solo)...
lautrek publié le 01/04/2026 à 20:51
Le premier est un des plus mauvais jeu que je n'ai jamais fait, jamais j'aurais imaginé qu'il y aurait un 2.
coconutsu publié le 01/04/2026 à 20:58
Que ça soit lui ou Lord of the Fallen 2, je n'ai aucune confiance! Si les retours sont vraiment bon alors peut être...
link571 publié le 02/04/2026 à 03:04
ravyxxs Exactement j’ai l’impression de voir et revoir toujours la même chose.
antenoot publié le 02/04/2026 à 07:08
Mortal Shell m'avait procuré le même effet que Dark Souls quand je l'ai découvert : frustrant, rustre. Un jeu qui demande de s'adapter à lui et non l'inverse.
Je l'avais lâché, un peu à contrecœur car il me procurait cette même impression de joyau caché qui avait bien plus à offrir (voyez le meme du mec qui part bredouille avec sa pioche).
Je m'y suis replongé bien plus tard, lui redonnant sa chance.
C'était fantastique. C'était clairement pas un jeu parfait, mais il a le mérite de proposer de choses intéressantes, à l'instar du durcissement pour les blocages qui crée un rythme unique.

Je vois des commentaires qui reprochent toujours la même soupe à de la dark fantasy, faisant un parallèle avec LotF : Mortal Shell a quand même bien plus d'identité propre que le susnommé je trouve.

J'ai toute confiance dans le studio pour ce 2 que j'attends avec impatience
momotaros publié le 02/04/2026 à 08:50
J'aurais eu les boules d'avoir mis 60€ dedans mais en l'ayant fait grâce à PS+, j'ai trouvé le 1er sympa sans pour autant qu'il révolutionne le genre.

Je ferais le 2 quand on pourra le trouver à petit prix.
tristram publié le 02/04/2026 à 20:48
un peu déçu de retrouver la plupart des shells du premier mais l'évolution semble importante . De mémoire le premier a été fait qu'a une quinzaine de personnes ce qui force le respect.
kujotaro publié le 02/04/2026 à 22:10
Bien stylé et nerveux.
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Mortal Shell II
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Nom : Mortal Shell II
Support : PC
Editeur : Playstack
Développeur : Cold Symmetry
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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