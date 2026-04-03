Au tour de Take-Two Interactive de réduire ses activités dans le secteur IA Au tour de Take-Two Interactive de réduire ses activités dans le secteur IA

Nouvelle vague de licenciements chez Take-Two Interactive mais sans toucher cette fois au domaine software car apprenons précisément que c'est le département IA qui vient de subir une restructuration « majeure » avec plusieurs mises à la porte dont le responsable lui-même (Luke Dicken) faisant part de sa déception sur LinkedIn.



Une réduction des activités IA qui potentiellement peut faire plaisir à voir même si l'on gardera un gros bémol sur le sujet : bien que le PDG Strauss Zelnick a toujours appuyé et encore récemment les bienfaits du développement « humain », des économies sur l'IA peuvent autant signifier un retrait de ces technologies… ou la prise de conscience d'un trop gros retard interne sur le sujet pour à l'avenir exploiter des outils tiers.



On attendra des précisions de la part de l'éditeur, peut-être dans son rapport fiscal à venir dans quelques semaines, là où NetEase a récemment montré patte blanche en fermant sa structure IA tout en interdisant à ses employés d'utiliser toutes technologies génératives.