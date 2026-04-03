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Au tour de Take-Two Interactive de réduire ses activités dans le secteur IA
Nouvelle vague de licenciements chez Take-Two Interactive mais sans toucher cette fois au domaine software car apprenons précisément que c'est le département IA qui vient de subir une restructuration « majeure » avec plusieurs mises à la porte dont le responsable lui-même (Luke Dicken) faisant part de sa déception sur LinkedIn.

Une réduction des activités IA qui potentiellement peut faire plaisir à voir même si l'on gardera un gros bémol sur le sujet : bien que le PDG Strauss Zelnick a toujours appuyé et encore récemment les bienfaits du développement « humain », des économies sur l'IA peuvent autant signifier un retrait de ces technologies… ou la prise de conscience d'un trop gros retard interne sur le sujet pour à l'avenir exploiter des outils tiers.

On attendra des précisions de la part de l'éditeur, peut-être dans son rapport fiscal à venir dans quelques semaines, là où NetEase a récemment montré patte blanche en fermant sa structure IA tout en interdisant à ses employés d'utiliser toutes technologies génératives.
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link49, tripy73, roivas
publié le 03/04/2026 à 08:46 par Gamekyo
commentaires (15)
amario publié le 03/04/2026 à 08:56
Ce peut signifier aussi qu'une fois le train en route, ils ont plus besoin de grand monde
sardinecannibale publié le 03/04/2026 à 09:28
L'IA sera incontournable. Surtout pour un studio de cette envergure.
amario
Exactement. Potentiellement et ironiquement les employés IA pourraient désormais être de trop grâce / à cause d'elle qui accomplit très bien leurs tâches.
giru publié le 03/04/2026 à 09:58
sardinecannibale Ca va rapidement devenir un classique dans ces industries. Des développeurs qui mettent en place les outils qui vont les remplacer et sont ensuite surpris d'être virés une fois la tâche accomplie.
raoh38 publié le 03/04/2026 à 10:32
Ou qu'ils externisent a ce niveau pour limiter des investissements d'infrastructures et de r et d sachant qu'il existent beaucoup de boites ou start up de disponibles sans compter les géants habituels.
liberty publié le 03/04/2026 à 14:15
amario sardinecannibale giru raoh38 Vous savez qu'en France le principal secteur qui sera remplacé par l'IA c'est le secteur Juridique ? Je pense que les développeurs vont utiliser les IA pour améliorer et gagner du temps, mais ils auront alors plus de boulot comme les hiérarchie capteront le truc... L'IA faut pas s'en inquiéter, sauf si t'es un(e) avocat(e) qui méprisait l'aide juridictionnelle, la l'IA fait mal, et fera mal et ses gens là quelanderont un peu de sous ... Je vous dis ça, parce que j'ai une très bonne amie avocate, et elle a commencé a changé et a commencé a viser un public moins loti pour continuer de payer le loyer du cabine et son crédit maison... J'ai bien vue que ce secteur morflé, parce qu'à quoi bon payer une personne le rdv pour un conseil juridique ou te représenter quand Chat Gpt te fait le boulot facilement et gratuitement.
giru publié le 03/04/2026 à 14:22
liberty Je bosse dans le web comme indépendant mais pour un client principal. La boite en question licencie chaque mois quelques personnes depuis environ 2 ans et c'est clairement lié à l'IA. Il s'attendent à faire plus avec moins de gens, mais la réalité est qu'ils vont juste finir par fermer
ravyxxs publié le 03/04/2026 à 14:39
sardinecannibale en quoi ça sera incontournable ? Sora a sauté non ?
raoh38 publié le 03/04/2026 à 15:18
liberty je pense aussi au secteur de la formation et de l'information.
liberty publié le 03/04/2026 à 15:49
raoh38 yes aussi !
giru Je pense que beaucoup se précipite dans le licenciement alors que faut le prendre comme un outil pour améliorer les entreprises et la production, pas juste une économie. Ce sont des idiots
idd publié le 03/04/2026 à 17:50
l'équipe IA a fait tous les prompt, tout est prêt, donc "ouste dehors" !
sardinecannibale publié le 03/04/2026 à 18:37
liberty
J'ai lu ça oui mais je suis plutôt content. On ne peut pas dire que la Justice fonctionne en France et se faire aider est un combat.
À plusieurs reprises j'ai personnellement abandonné des démarches car perdu dans un flou juridique. Notamment dans le cas de la création d'entreprise.

ravyxxs Pour des raisons de coût et de temps. Prenons les textures secondaires en exemple, il est bien plus simple de passer par l'IA que d'engager des artistes pour faire le travail. C'est un puissant outil pour faire des économies.
Le jeu principal restera fait et contrôlé par les humains.
ravyxxs publié le 03/04/2026 à 19:41
sardinecannibale Ah ok, je vois pas ce que c'est des textures secondaires mais tu à l'air plus calé que moi.
wickette publié le 03/04/2026 à 19:55
sardinecannibale
Les textures secondaires font partie du jeu principal


L'IA est déjà et sera encore plus une revolution mais...va surtout être là pour optimiser l'écriture de code C++, l'utilisation du UE5, débugguer, tester, trouver des failles, aider dans l'anti-cheat, la synchro labiale, l'animation (par exemple les arc dans arc raiders) etc.

Je ne comprendrai jamais pourquoi les gens sautent toujours sur la partie artistique alors que c'est la partie de l'IA qui est clairement la moins bien reçue et rentable vu les ressources nécessaires côté datacenter, au point que Sora ferme.

Les gens n'en veulent pas côté artistique, ni en texture secondaire, ni en filtre instagram DLSS5 yassify, à chaque fois que ça arrive il y a un shitstorm puis ils s'excusent et promettent de re-enregistrer les voix ou remplacer les assets genIA.
sardinecannibale publié le 04/04/2026 à 08:56
wickette Oui, le code aussi.
Par jeu "principal" je signifiais le scénario, les personnages, la direction artistique et sonore et le gameplay.
J'utilise personnellement l'IA pour m'aider à programmer, à mon échelle, certaines choses. C'est un simple oubli de ma part à cause de la fatigue.

ravyxxs
Simplement les textures que le joueur ne passera beaucoup de temps à regarder. Un meuble par exemple, de l'herbe en fond, des vêtements, ce genre de choses. C'est rapidement faisable pour un résultat satisfaisant avec l'IA. Autrement ce sont des heures de travail.
Quand on regarde jeu comme GTA et son monde aussi ouvert le gain de temps est non négligeable.
sonilka publié le 04/04/2026 à 09:25
wickette Les gens n'en veulent pas

Ils n'en veulent pas pour l'instant. Je ne suis pas certain qu'avec le temps cela ne change pas. Et que la jeune génération et celle qui viendra sera aussi critique que nous ou les plus anciens sur ce point la.
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Nom : Grand Theft Auto VI
Support : PC
Editeur : Rockstar Games
Développeur : Rockstar Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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