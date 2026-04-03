Au tour de Take-Two Interactive de réduire ses activités dans le secteur IA
Nouvelle vague de licenciements chez Take-Two Interactive mais sans toucher cette fois au domaine software car apprenons précisément que c'est le département IA qui vient de subir une restructuration « majeure » avec plusieurs mises à la porte dont le responsable lui-même (Luke Dicken) faisant part de sa déception sur LinkedIn.
Une réduction des activités IA qui potentiellement peut faire plaisir à voir même si l'on gardera un gros bémol sur le sujet : bien que le PDG Strauss Zelnick a toujours appuyé et encore récemment les bienfaits du développement « humain », des économies sur l'IA peuvent autant signifier un retrait de ces technologies… ou la prise de conscience d'un trop gros retard interne sur le sujet pour à l'avenir exploiter des outils tiers.
On attendra des précisions de la part de l'éditeur, peut-être dans son rapport fiscal à venir dans quelques semaines, là où NetEase a récemment montré patte blanche en fermant sa structure IA tout en interdisant à ses employés d'utiliser toutes technologies génératives.
publié le 03/04/2026 à 08:46 par Gamekyo
amario
Exactement. Potentiellement et ironiquement les employés IA pourraient désormais être de trop grâce / à cause d'elle qui accomplit très bien leurs tâches.
giru Je pense que beaucoup se précipite dans le licenciement alors que faut le prendre comme un outil pour améliorer les entreprises et la production, pas juste une économie. Ce sont des idiots
J'ai lu ça oui mais je suis plutôt content. On ne peut pas dire que la Justice fonctionne en France et se faire aider est un combat.
À plusieurs reprises j'ai personnellement abandonné des démarches car perdu dans un flou juridique. Notamment dans le cas de la création d'entreprise.
ravyxxs Pour des raisons de coût et de temps. Prenons les textures secondaires en exemple, il est bien plus simple de passer par l'IA que d'engager des artistes pour faire le travail. C'est un puissant outil pour faire des économies.
Le jeu principal restera fait et contrôlé par les humains.
Les textures secondaires font partie du jeu principal
L'IA est déjà et sera encore plus une revolution mais...va surtout être là pour optimiser l'écriture de code C++, l'utilisation du UE5, débugguer, tester, trouver des failles, aider dans l'anti-cheat, la synchro labiale, l'animation (par exemple les arc dans arc raiders) etc.
Je ne comprendrai jamais pourquoi les gens sautent toujours sur la partie artistique alors que c'est la partie de l'IA qui est clairement la moins bien reçue et rentable vu les ressources nécessaires côté datacenter, au point que Sora ferme.
Les gens n'en veulent pas côté artistique, ni en texture secondaire, ni en filtre instagram DLSS5 yassify, à chaque fois que ça arrive il y a un shitstorm puis ils s'excusent et promettent de re-enregistrer les voix ou remplacer les assets genIA.
Par jeu "principal" je signifiais le scénario, les personnages, la direction artistique et sonore et le gameplay.
J'utilise personnellement l'IA pour m'aider à programmer, à mon échelle, certaines choses. C'est un simple oubli de ma part à cause de la fatigue.
ravyxxs
Simplement les textures que le joueur ne passera beaucoup de temps à regarder. Un meuble par exemple, de l'herbe en fond, des vêtements, ce genre de choses. C'est rapidement faisable pour un résultat satisfaisant avec l'IA. Autrement ce sont des heures de travail.
Quand on regarde jeu comme GTA et son monde aussi ouvert le gain de temps est non négligeable.
Ils n'en veulent pas pour l'instant. Je ne suis pas certain qu'avec le temps cela ne change pas. Et que la jeune génération et celle qui viendra sera aussi critique que nous ou les plus anciens sur ce point la.