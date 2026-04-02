Cinéma : Super Mario Galaxy débute sa carrière avec un premier record aux USA

Nul ne pourra encore prédire jusqu'où iraau box-office, mais reste en tout cas que cette suite démarre direct avec un record : jamais aux USA un film n'a eu un meilleur lancement pour un mois d'avril, avec 34 millions de dollars récoltés Day One, brisant le tout récent tenant du titre(33,1 millions) qui venait de dépasser les 31,7 millions de…. Justement.Il faudra attendre lundi prochain pour faire le compte-rendu de la première semaine et savoir si la performance du premier film est battu (377 millions au niveau mondial), une nouvelle fois sans le Japon qui ne sera servi que le 24 avril, en pleine Golden Week.