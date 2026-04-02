Cinéma : Super Mario Galaxy débute sa carrière avec un premier record aux USA
Nul ne pourra encore prédire jusqu'où ira Super Mario Galaxy : Le Film au box-office, mais reste en tout cas que cette suite démarre direct avec un record : jamais aux USA un film n'a eu un meilleur lancement pour un mois d'avril, avec 34 millions de dollars récoltés Day One, brisant le tout récent tenant du titre Projet Dernière Chance (33,1 millions) qui venait de dépasser les 31,7 millions de… Super Mario Bros : Le Film. Justement.
Il faudra attendre lundi prochain pour faire le compte-rendu de la première semaine et savoir si la performance du premier film est battu (377 millions au niveau mondial), une nouvelle fois sans le Japon qui ne sera servi que le 24 avril, en pleine Golden Week.
Visuellement le film est divin! Le niveau de détail est impressionnant !
Non seulement c’est visuellement magnifique mais cette réorchestration des thèmes mythique…
Perso j'ai peur de m'endormir, de trouver le temps long car si je rentre pas dans le film, ben voilà c'est chiant.
Après faut que je regarde jumper.. peut-être que lundi j'irais au cinéma, ou demain après-midi je sais pas encore....
"Le hochet est toujours attrayant pour quiconque a joué à un Mario dans sa vie, mais au bout d'un moment, il faut une histoire."
Sérieux des fois tu le fais exprès ou bien ?
C'est vraiment pas terrible
rocan ça je veux bien le croire, mais au niveau du scénario ? Il y a des rebondissements ? Des choses inattendu ? Surprenante ? Des surprises?
Ou c'est un film fan service?
On te fous tous les perso de l'univers de mario, et voilà.
Le bouche à oreille du public étant le vrai déterminant car c'est cela qui va faire ou pas que les gens qui ne l'ont pas vu iront.
De base c'est le film familiale du moment , les parents iront avec les petits...que le film soit bon ou pas n',a pas de réelle importance, les petits feront pas la différence.
Pour rappel parmi les derniers gros succès on a des films médiocres comme Minecraft ou Barbie...conclusion y'a pas débat fera des centaines de millions.
La vrai question aujourd'hui c'est surtout de voir si il va atteindre la barre du milliard comme le premier...le premier était un vrai évènement, le second beaucoup moins et la critique ayant été bienveillante avec le premier, le second semble lui morfler donc au final si il fait moins cel ne serait pas une surprise non plus.
et c'est donc amusant car c'est justement ce qu'il reproche à ce film....et puis enter la dizaines d'articles useless: notre top des meilleurs star wars, marvel, etc ou les articles "les gens n'ont pas aimé un film (daubesque) ON va vous dire pourquoi vous avez tort!"
Mais en voulant réserver ma date de demain, je vois que c'est complet
Donc peux pas faire la reine des neiges . Et je devrais me garer a val d'Europe....et finir le trajet en rer A.....
J'etais presque motivé, mais ma motivation (la reine des neiges) en a pris un coup....
Une fois que tu auras trouvé des comptes twitter parlant cinéma... EL ce sera vraiment terminé.
ta juste a regardé du coté de sega, On peut aimer ou pas les films sonic, mais au moins le premier proposait une trame cohérente, engageante et pas juste un enchaînement de scènes qui n'ont aucun lien entre elle pour déverser une chiasse de ref a la con.
Hormis l’emballage visuel magnifique, et quelques scènes d’actions bien foutues, la construction est risible ! L’alternance dans la narration est fade, l’enchaînement des scènes n’est là que pour proposer un truc de l’univers plus que l’avancée de l’histoire
Et moi qui suis fan de Mario Galaxy, beh j’ai pas senti la magie des jeux dans le film
Peut être que la cible du film est la nouvelle génération de zoomeurs qui a grandi devant tiktok et qui n'arrive pas à maintenir son attention plus de 30 secondes.
Ouiiii c’était drôle, joli et plein de fan service.
Mais l’histoire… j’avoue, bof :/
Est-on trop exigeant ou est ce si difficile de pondre une histoire bien ficelé en osmose avec sa belle plastique ?!
Cherche la définition de fan histoire que tu comprennes si tu vois pas où je veux en venir..
captaintoad974 Merci déjà de dire que tu es fan, mon commentaire à plus de poids.
akinen RE y a une histoire, juste que le script est devenu de plus en plus mauvais alors que dans le 1 ça partait très bien enfin, ok . Mauvaise comparaison l'ami.
Et c'est le journaslime globale dans le monde qui a descendu le jeu, donc de quel pseudo journalisme tu veux parler ? Ils se sont tous mis d'accord pour descendre le gentil Mario ?
Faut vraiment être un débile profond pour foutre un zéro
Le gros point fort c'est la musique !
Il y a quand même des trucs à sauver :
- Des belles références pour les fans
- Des combats stylés
- Des touches d'humour qui fonctionnent bien
- La musique
- Harmonie est vraiment belle
Mais bon c'était un peu le minimum attendu, le scénario et l'enchainement des péripéties me laisse perplexe. Quid aussi des gens qui sont peu ou pas fan de base. Autant il me semble que le premier était susceptible de plaire à tous et pouvait même être une chouette introduction à l'univers de Mario, autant là je me dis que ça va être vraiment compliqué de séduire au delà des fans.
Vous verrez que pour le prochain film (je suppose qu'il y en aura un) ça sera beaucoup moins la fête au box office, juste parce que ce deuxième film aura "dégoûté" plus d'un.
Malhonnête, non, je dis bien que le scénario est simple et classique, mais mario c'est pas Xenoblade, ou effectivement, là, je chercherai un vrai scénario profond et passionnant. Mais pour Mario, cela n'a jamais était son fond de commerce, quelque mario rpg certes, mais pas la cible principale, Mario c'est méchant bowser, peach toujours en détresse et Luigi pétochard. Bref c'est simple, ça péte pas trois pate à un canard, la cible est plus les jeunes, et donc oui, on attend pas un odyssée de l'espace.
On peut ne pas être d'accord sur l'importance d’un scénario plus important que dans les jeux, mais faut arrêter de complément déformer les paroles
Des personnes qui disent que le scénario doit être plus important que dans les jeux parce que c’est deux médias différents avec un but différent
J'avoue ne pas trop comprendre ce que tu veux dire, je trouve simplement stupide la critique sur le scénario de mario, qui n'a pas la même valeur que xeno ou 2001, car le publique ciblé est différent. Ça ne veut pas dire qu'il doit être nul pour autant, mais quitte a faire dans un univers enfantin, qu'il soit au moins bon la dedans. Si le un avait quelque surprise, le deux ne fait rien d'exceptionnel, mais il est ni un navet, ni un chef d'oeuvre, voilà tout simplement ce que je veux dire.
Il est vrai que des fois on peut interpréter un argument dans les deux sens, désolé si mon idée de départ est mal expliqué .