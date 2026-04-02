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Cinéma : Super Mario Galaxy débute sa carrière avec un premier record aux USA
Nul ne pourra encore prédire jusqu'où ira Super Mario Galaxy : Le Film au box-office, mais reste en tout cas que cette suite démarre direct avec un record : jamais aux USA un film n'a eu un meilleur lancement pour un mois d'avril, avec 34 millions de dollars récoltés Day One, brisant le tout récent tenant du titre Projet Dernière Chance (33,1 millions) qui venait de dépasser les 31,7 millions de… Super Mario Bros : Le Film. Justement.

Il faudra attendre lundi prochain pour faire le compte-rendu de la première semaine et savoir si la performance du premier film est battu (377 millions au niveau mondial), une nouvelle fois sans le Japon qui ne sera servi que le 24 avril, en pleine Golden Week.

7
Qui a aimé ?
ducknsexe, archesstat, tynokarts, ouken, fanlink1, link49, aeris200
publié le 02/04/2026 à 07:12 par Gamekyo
commentaires (51)
ratchet publié le 02/04/2026 à 07:18
Vu hier.
Visuellement le film est divin! Le niveau de détail est impressionnant !
aeris200 publié le 02/04/2026 à 07:19
Gros succes merité

Non seulement c’est visuellement magnifique mais cette réorchestration des thèmes mythique…
edgar publié le 02/04/2026 à 07:27
J’irai le voir ce dimanche avec les enfants.
cyr publié le 02/04/2026 à 07:29
ratchet OK, mais ca vaut le 0 du times ou c'est un peu plus nuancé ?

Perso j'ai peur de m'endormir, de trouver le temps long car si je rentre pas dans le film, ben voilà c'est chiant.

Après faut que je regarde jumper.. peut-être que lundi j'irais au cinéma, ou demain après-midi je sais pas encore....
rocan publié le 02/04/2026 à 07:32
cyr Non, le 0 du Times est une immense blague de mauvais goût. Impossible de mettre une telle note, rien que la qualité visuelle écarte toute note en dessous de 10. Vu à quelle vitesse les scènes s'enchaînent, tu ne pourras pas t'endormir
negan publié le 02/04/2026 à 07:33
Comme toujours les critiques sont a la ramasse et font de la branlette intellectuel pendant que les fans font le boulot '
magneto860 publié le 02/04/2026 à 07:38
EL est très cassant sur ce Mario :

"Le hochet est toujours attrayant pour quiconque a joué à un Mario dans sa vie, mais au bout d'un moment, il faut une histoire."
edgar publié le 02/04/2026 à 07:41
cyr Tu donnes du crédit au 0 du Times, qui plus est un 1er avril ?

Sérieux des fois tu le fais exprès ou bien ?
fdestroyer publié le 02/04/2026 à 07:42
cyr vu hier soir, ça vaut pas 0 mais je mettrai 3
C'est vraiment pas terrible
cyr publié le 02/04/2026 à 08:13
edgar je n'apporte aucune importance aux notes extrêmes (0 ou 10).

rocan ça je veux bien le croire, mais au niveau du scénario ? Il y a des rebondissements ? Des choses inattendu ? Surprenante ? Des surprises?

Ou c'est un film fan service?

On te fous tous les perso de l'univers de mario, et voilà.
pimoody publié le 02/04/2026 à 08:34
Au moins cette fois c’est l’effet inverse, la dernière fois j’ai déchanté au vu des avis trop peu critique et dithyrambique. Alors que pour celui-ci, j’y vais en me disant que ça va être rien de plus qu’un produit de parc d’attraction où seul le visuel et le fan-service aura son intérêt.
fdestroyer publié le 02/04/2026 à 08:40
cyr Je suis très cru, mais pour moi ya pas de scénario, tout simplement
ducknsexe publié le 02/04/2026 à 08:40
Mérité pour ce chef d'œuvre d animation
rocan publié le 02/04/2026 à 08:43
cyr Le scenario est dans la droite lignée des jeux : il est superficiel et c'est un prétexte pour caser des références. Mais il y a un approfondissement des liens entre deux personnages en particulier, dont de l'inédit, des surprises de personnages que nous n'avions pas encore vus dans les trailers (reste jusqu'à la fin, après le deuxième générique :hihi, des touches d'humour, surtout des plans vraiment beaux, mais cela reste évidemment fan service et orienté "film-jeu", un hybride entre le cinéma et le jeu vidéo. Vas y en détente et ouverture, ça va bien se passer
mattewlogan publié le 02/04/2026 à 08:53
negan j’en peux plus de ces pseudo journalistes serieux
ratchet publié le 02/04/2026 à 09:16
cyr dans la continuité du premier. Perso j’ai préférer celui-là, les personnages du film sont mieux selon moi. Un peu dommage l’absence de Kong.
newtechnix publié le 02/04/2026 à 09:22
Le film a son succès logique on verra sur la durée mais là qui pouvait en doutait avant son lancement et même avec des appréciation négatives des critiques.
Le bouche à oreille du public étant le vrai déterminant car c'est cela qui va faire ou pas que les gens qui ne l'ont pas vu iront.

De base c'est le film familiale du moment , les parents iront avec les petits...que le film soit bon ou pas n',a pas de réelle importance, les petits feront pas la différence.

Pour rappel parmi les derniers gros succès on a des films médiocres comme Minecraft ou Barbie...conclusion y'a pas débat fera des centaines de millions.

La vrai question aujourd'hui c'est surtout de voir si il va atteindre la barre du milliard comme le premier...le premier était un vrai évènement, le second beaucoup moins et la critique ayant été bienveillante avec le premier, le second semble lui morfler donc au final si il fait moins cel ne serait pas une surprise non plus.
newtechnix publié le 02/04/2026 à 09:30
magneto860 Franchement Ecran Large c'est devenu assez médiocre depuis quelques temps (même années)...pas qu'ils ont raison ou tort sur ce film mais le niveau des articles est devenu daubesque, il passe leur temps à essayer de trouver des jeux de mots ou des punchline, sur le fond ils sont proche du néant.

et c'est donc amusant car c'est justement ce qu'il reproche à ce film....et puis enter la dizaines d'articles useless: notre top des meilleurs star wars, marvel, etc ou les articles "les gens n'ont pas aimé un film (daubesque) ON va vous dire pourquoi vous avez tort!"
cyr publié le 02/04/2026 à 09:33
rocan franchement, je suis a demi chaud. J'etais prêt a y aller demain après-midi apres le taf, en me disant: je fais l'attraction de la reine des neiges a disneyland paris, je vais dans le nouveau mc do de disney village, et ensuite je vais regarder jumper, et après mario gaalxy...

Mais en voulant réserver ma date de demain, je vois que c'est complet

Donc peux pas faire la reine des neiges . Et je devrais me garer a val d'Europe....et finir le trajet en rer A.....

J'etais presque motivé, mais ma motivation (la reine des neiges) en a pris un coup....
magneto860 publié le 02/04/2026 à 09:33
newtechnix Je conçois que le niveau a baissé et que les critiques sont souvent mauvaises, mais ça reste pour moi le site ciné sans paywall de référence.
newtechnix publié le 02/04/2026 à 09:51
magneto860 perso j'y vais de moins en moins...tout simplement parce qu'en terme de news y'a des comptes Twitter largement meilleur (pour ne pas dire insiders)...et qu'en fait de base EL reprends les news de plusieurs sites US autant aller à la source si le fond d'EL s'est évaporé au détriment de titres d'articles putaclic... D'ailleurs les temps sont durs pour eux car leur modèle ne fonctionne plus, la surmultiplication d'article Marvel ou de placement produit (au départ était même déguisé en article ou c'était dans les dernières lignes de l'article qu'on apprenait que c'était attrape couillon).

Une fois que tu auras trouvé des comptes twitter parlant cinéma... EL ce sera vraiment terminé.
krusty79 publié le 02/04/2026 à 09:58
Alors le gros soucis, c'est que ce n'est pas un film "Super Mario Galaxy", c'est un film "Super Peach Galaxy"...
j9999 publié le 02/04/2026 à 10:35
fdestroyer Soyons honnête, qu'il y ait un scenario ou pas, qu'il soit bon ou pas, tu diras la même chose...
captaintoad974 publié le 02/04/2026 à 10:38
Vue hier avec ma cousine et mon cousin tout les 2 fan de Nintendo. On a adoré, les personnages guest mon tuer. Smash bros le film arrive
j9999 publié le 02/04/2026 à 10:41
newtechnix Justement, le but de ces critiques c'est de freiner le succès du film. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est le grincage de dent anti nintendo classique. Que le film soit bon ou pas ils trouvent un pretexte pour freiner la vague en esperant que les gens disent "j'ai entendu dire qu'il est nul". C'est c'est ultra facile le pretexte du scenario vu que le film n'a pas du tout cette vocation, ni le jeu d'ailleurs. C'est comme noter un film porno sur son scenar. C'est evident mais le grand publique est bête donc ça passe.
icebergbrulant publié le 02/04/2026 à 10:49
Grâce à cet argent, Nintendo va pouvoir nous faire de jolis graphismes dans leurs prochains jeux, n’est-ce pas Pokemon ?!
rbz publié le 02/04/2026 à 10:50
j9999 Mario peut pas avoir de scénario ? Première nouvelle… On demande pas un truc complexe, mais juste une histoire qui raconte quelque chose.

ta juste a regardé du coté de sega, On peut aimer ou pas les films sonic, mais au moins le premier proposait une trame cohérente, engageante et pas juste un enchaînement de scènes qui n'ont aucun lien entre elle pour déverser une chiasse de ref a la con.
fdestroyer publié le 02/04/2026 à 10:59
krusty79 euh quoi? Pas du tout, je me réjouissais beaucoup d'aller le voir, le premier m'avait bien divertit.
akinen publié le 02/04/2026 à 11:10
On peut comparer avec les resident evil? Vu que la qualité d’un film se mesure à sa popularité
rendan publié le 02/04/2026 à 11:17
Vu avec ma femme hier ben on as adoré et elle encore plus c'est dire
playstation2008 publié le 02/04/2026 à 11:28
Vu hier, très moyen. Perso ça a été une belle déception
Hormis l’emballage visuel magnifique, et quelques scènes d’actions bien foutues, la construction est risible ! L’alternance dans la narration est fade, l’enchaînement des scènes n’est là que pour proposer un truc de l’univers plus que l’avancée de l’histoire
Et moi qui suis fan de Mario Galaxy, beh j’ai pas senti la magie des jeux dans le film
micheljackson publié le 02/04/2026 à 11:53
fdestroyer
Peut être que la cible du film est la nouvelle génération de zoomeurs qui a grandi devant tiktok et qui n'arrive pas à maintenir son attention plus de 30 secondes.
davidsexking publié le 02/04/2026 à 12:23
C'est beau et c'est tout ce qui compte pour cette génération tiktok qui n'est la que pour applaudir les références aux jeux dans un film d'une vacuité record
thekingofpop publié le 02/04/2026 à 12:46
Vu hier soir avec les enfants !
Ouiiii c’était drôle, joli et plein de fan service.
Mais l’histoire… j’avoue, bof :/
sasquatsch publié le 02/04/2026 à 14:27
Deja le premier était d'un vide narratif sans âme mais d'une explosion visuelle du plus haut niveau, donc en suis sorti déçu et le 2 ne devrait vu les commentaires guère changer...
Est-on trop exigeant ou est ce si difficile de pondre une histoire bien ficelé en osmose avec sa belle plastique ?!
ravyxxs publié le 02/04/2026 à 14:42
mattewlogan Negan Les journalistes ont fait leur boulot, vous, vous donnez raison à des fans....des fans....des F-A-N-S....je dois le redire encore où vous commencez à comprendre qu'il y a anguille sous roche ? Des fans mec....

Cherche la définition de fan histoire que tu comprennes si tu vois pas où je veux en venir..

captaintoad974 Merci déjà de dire que tu es fan, mon commentaire à plus de poids.

akinen RE y a une histoire, juste que le script est devenu de plus en plus mauvais alors que dans le 1 ça partait très bien enfin, ok . Mauvaise comparaison l'ami.

Et c'est le journaslime globale dans le monde qui a descendu le jeu, donc de quel pseudo journalisme tu veux parler ? Ils se sont tous mis d'accord pour descendre le gentil Mario ?
bennj publié le 02/04/2026 à 16:54
newtechnix abonne toi et tu verras comme par magie tu verras moins d'articles daubesques type top 10 et beaucoup plus d'articles de fond. C'est justement car ce genre d'articles à la con fonctionnent qu'ils sont présents et que les articles de fond n'intéressent malheureusement personne. Faut bien payer les factures.
kikoo31 publié le 02/04/2026 à 17:17
cyr je rejoins les autres
Faut vraiment être un débile profond pour foutre un zéro
arrrghl publié le 02/04/2026 à 19:23
le film est sympatoche ... mais creux ! on est loin d'une immondice infâme dans tout les cas.

Le gros point fort c'est la musique !
zekk publié le 02/04/2026 à 20:07
rbz c’est dingue les mecs qui te disent qu'on ne peut pas avoir de scénario dans un film...
choroq publié le 02/04/2026 à 20:49
Je me répète, mais on cherche pas un odyssée de l'espace ici, c'est juste mario et luigi, qui s'éclate et galère comme d'hab, donc oui, scénario zéro, mais au final, c'est zéro prise de tête dans un magnifique univers, avec de l'action et des clins d'oeil à gogo. Pour les fans de mario, ça vaut pas plus de 7, je l'accorde, et 6 pour les inconnus a mario, ou superficielle à l'univers, mais 0 ou 10, ça montre le manque d'ouverture a d'autre vision d'un cinéma de divertissement.
gaeon publié le 02/04/2026 à 21:19
C'était pour ma part vraiment moins bon que le premier, proche de la perfection à mes yeux. Du coup je tombe de haut, j'ai trouvé que le film partait dans tous les sens, j'aurais même du mal le résumer. Aussi je ne voudrais pas spoiler.

Il y a quand même des trucs à sauver :
- Des belles références pour les fans
- Des combats stylés
- Des touches d'humour qui fonctionnent bien
- La musique
- Harmonie est vraiment belle

Mais bon c'était un peu le minimum attendu, le scénario et l'enchainement des péripéties me laisse perplexe. Quid aussi des gens qui sont peu ou pas fan de base. Autant il me semble que le premier était susceptible de plaire à tous et pouvait même être une chouette introduction à l'univers de Mario, autant là je me dis que ça va être vraiment compliqué de séduire au delà des fans.

Vous verrez que pour le prochain film (je suppose qu'il y en aura un) ça sera beaucoup moins la fête au box office, juste parce que ce deuxième film aura "dégoûté" plus d'un.
zekk publié le 03/04/2026 à 05:17
choroq je vais me répéter aussi, mais on ne dit pas que l'on cherche un scénario à 2001... c’est malhonnête et caricatural comme remarque, parce qu'au fond, vous savez que les critiques sur le scénario sont légitimes
kirk publié le 03/04/2026 à 06:16
Le premier n'avait pour lui qu'un beau visuel et on dirait que c'est la même chose dans cette suite. Dommage c'est encore raté.
akinen publié le 03/04/2026 à 08:48
ravyxxs Je fais référence aux notes globales dans le monde entier.
ravyxxs publié le 03/04/2026 à 14:34
akinen
choroq publié le 03/04/2026 à 16:52
zekk

Malhonnête, non, je dis bien que le scénario est simple et classique, mais mario c'est pas Xenoblade, ou effectivement, là, je chercherai un vrai scénario profond et passionnant. Mais pour Mario, cela n'a jamais était son fond de commerce, quelque mario rpg certes, mais pas la cible principale, Mario c'est méchant bowser, peach toujours en détresse et Luigi pétochard. Bref c'est simple, ça péte pas trois pate à un canard, la cible est plus les jeunes, et donc oui, on attend pas un odyssée de l'espace.
zekk publié le 03/04/2026 à 18:42
choroq c’est malhonnête à partir du moment que tu nous fais dire que ça doit être du 2001 ou du Xenoblade,

On peut ne pas être d'accord sur l'importance d’un scénario plus important que dans les jeux, mais faut arrêter de complément déformer les paroles

Des personnes qui disent que le scénario doit être plus important que dans les jeux parce que c’est deux médias différents avec un but différent
choroq publié le 04/04/2026 à 16:12
zekk
J'avoue ne pas trop comprendre ce que tu veux dire, je trouve simplement stupide la critique sur le scénario de mario, qui n'a pas la même valeur que xeno ou 2001, car le publique ciblé est différent. Ça ne veut pas dire qu'il doit être nul pour autant, mais quitte a faire dans un univers enfantin, qu'il soit au moins bon la dedans. Si le un avait quelque surprise, le deux ne fait rien d'exceptionnel, mais il est ni un navet, ni un chef d'oeuvre, voilà tout simplement ce que je veux dire.
zekk publié le 04/04/2026 à 17:31
choroq ce n’est clairement pas ce que je comprends dans tes premiers messages et citer des références qui ne sont pas utiliser dans les argumentaires de ceux qui critiquent le scénario, ce n’est pas très fair-play
choroq publié le 04/04/2026 à 20:05
zekk

Il est vrai que des fois on peut interpréter un argument dans les deux sens, désolé si mon idée de départ est mal expliqué .
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Super Mario Galaxy 1+2
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Nom : Super Mario Galaxy 1+2
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : plates-formes
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