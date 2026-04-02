Dispatch grimpe à 4 millions de ventes

Les anciens de Telltale (désormais sous la bannière de AdHoc Studio) peuvent se noyer dans le champagne : le jeu narratifconnaît un succès qui dépasse toutes leurs espérances.Le titre avait déjà fait 1 million de ventes en 10 jours mais le bouche-à-oreille, les petites promos de fin d'année et l'apport d'une version Switch (1&2) ont sérieusement boosté l'audimat depuis 4 mois avec 3 millions de ventes supplémentaires, pour un total (on précise si vous ne savez pas compter) de 4 millions.Une version Xbox Series viendra boucler la boucle cet été, pendant que l'essentiel de l'équipe planche déjà sur un nouveau projet.