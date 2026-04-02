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Dispatch grimpe à 4 millions de ventes
Les anciens de Telltale (désormais sous la bannière de AdHoc Studio) peuvent se noyer dans le champagne : le jeu narratif Dispatch connaît un succès qui dépasse toutes leurs espérances.

Le titre avait déjà fait 1 million de ventes en 10 jours mais le bouche-à-oreille, les petites promos de fin d'année et l'apport d'une version Switch (1&2) ont sérieusement boosté l'audimat depuis 4 mois avec 3 millions de ventes supplémentaires, pour un total (on précise si vous ne savez pas compter) de 4 millions.

Une version Xbox Series viendra boucler la boucle cet été, pendant que l'essentiel de l'équipe planche déjà sur un nouveau projet.

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yogfei, olimar59, tynokarts, spartan1985, aozora78, burningcrimson
publié le 02/04/2026 à 10:58 par Gamekyo
commentaires (17)
olex publié le 02/04/2026 à 11:03
Ne manque qu'une version boîte pour que je puisse me le faire.
altendorf publié le 02/04/2026 à 11:40
Trop content ! Vivement la saison 2 !
vyse publié le 02/04/2026 à 11:42
bof j'ai été un peu décu, je m'attendais a plus d'enjeu de scénario au final c'etait un peu long pour rien
mattewlogan publié le 02/04/2026 à 12:05
Franchement c’est tellement mérité ce jeu est une petite pépite
Pour ce type de jeu avec un budget restreint, 4 millions c’est colossal
poker22 publié le 02/04/2026 à 12:18
J'y jouerai s'il arrive sur le Game Pass; sinon osef
zoske publié le 02/04/2026 à 12:22
J’ai craqué avec la petite promo sur le PSstore. D’ailleurs heureux que tous les épisodes soient sorti, ça m’aurait moins plus d’attendre chaque sorties.
Je suis à l’épisode 3, c’est sympa et les persos ont une bonne personnalité. Après le gameplay, ça fait très jeu de société je trouve mais reste plaisant.
Vraiment c’est cool que ce type de prod monte à 4 millions
cail2 publié le 02/04/2026 à 12:50
olex
Clairement, espérons que le succès les encouragera à sortir une version physique (au moins galette PS5)
sdkios publié le 02/04/2026 à 13:06
Le jeu etait genial j'espere vraiment une saison 2 un peu plus poussée niveau interactions (quelques scenes de gameplay ou on dirige le perso ce serait top)
sasquatsch publié le 02/04/2026 à 13:24
A 15-20€ je veux bien essayer
negan publié le 02/04/2026 à 13:35
Day One
aozora78 publié le 02/04/2026 à 15:09
J'ai trouvé la sincérité de l'écriture, du doublage et des personnages, vraiment extremement touchante. Ce jeu m'a vraiment énormément marqué, pourtant je ne saurai dire pourquoi exactement.
maxx publié le 02/04/2026 à 15:22
J'avais pris la version Switch 2 mais suite a la découverte de la censure, je me suis fait rembourser. Dommage, la Switch 2 était parfaite pour ce jeu et si ça devient une série, j'aurais préféré faire tout sur portable.
Du coup je le prendrai a l'occasion sur PS5.
snave publié le 02/04/2026 à 16:15
Il est vraiment excellent Dispatch, c'est mérité.
sdkios publié le 02/04/2026 à 17:15
aozora78 ils avaient un excellent casting aussi, ca aide! Rien que Aaron Paul son timbre de voix ca met directement un gros plus je trouves !
Mais les personnages etaient vraiment cool aussi, des styles bien differents, mais tous attachants !
wickette publié le 02/04/2026 à 17:17
aozora78
Bien écrit, plutôt original comme setting même si c'est des super-héro (ou des anti-héros plutôt ), animé par un casting professionel et investi, ça ne va pas plus loin pour moi.
magnetic publié le 02/04/2026 à 18:00
Sdkios je suis complètement d'accord, le 1er techniquement c'était une suite de vidéos donc du prérendu, je ne sais pas si ils arriveraient à atteindre cette qualité en temps réel donc à voir.
nigel publié le 02/04/2026 à 23:46
aozora78 La qualité d'animation est aussi complètement dingue. Franchement, tu en fait une série d'animation, ça passerait alors que c'est quand même du temps réel.
Assez impressionnant de ce côté.
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Fiche descriptif
Dispatch
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Nom : Dispatch
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Adhoc Studio
Genre : Narration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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