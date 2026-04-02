Dispatch grimpe à 4 millions de ventes

Les anciens de Telltale (désormais sous la bannière de AdHoc Studio) peuvent se noyer dans le champagne : le jeu narratif Dispatch connaît un succès qui dépasse toutes leurs espérances.
Le titre avait déjà fait 1 million de ventes en 10 jours mais le bouche-à-oreille, les petites promos de fin d'année et l'apport d'une version Switch (1&2) ont sérieusement boosté l'audimat depuis 4 mois avec 3 millions de ventes supplémentaires, pour un total (on précise si vous ne savez pas compter) de 4 millions.
Une version Xbox Series viendra boucler la boucle cet été, pendant que l'essentiel de l'équipe planche déjà sur un nouveau projet.
Pour ce type de jeu avec un budget restreint, 4 millions c’est colossal
Je suis à l’épisode 3, c’est sympa et les persos ont une bonne personnalité. Après le gameplay, ça fait très jeu de société je trouve mais reste plaisant.
Vraiment c’est cool que ce type de prod monte à 4 millions
Clairement, espérons que le succès les encouragera à sortir une version physique (au moins galette PS5)
Du coup je le prendrai a l'occasion sur PS5.
Mais les personnages etaient vraiment cool aussi, des styles bien differents, mais tous attachants !
Bien écrit, plutôt original comme setting même si c'est des super-héro (ou des anti-héros plutôt ), animé par un casting professionel et investi, ça ne va pas plus loin pour moi.
Assez impressionnant de ce côté.