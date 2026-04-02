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Starfield refait le point sur sa grosse MAJ
Bethesda nous rappelle en vidéo que c'est dans 5 jours (le 7 avril) que Starfield tentera de prendre un nouveau départ avec le lancement de la version PlayStation 5, la baisse de prix (49,99€), le nouveau DLC payant (qui n'est visiblement à prendre comme une extension) et la nouvelle mise à jour sur laquelle Bethesda refait le point avec la vidéo ci-dessous.

Les principales améliorations restent dédiées à l'espace et notre vaisseau, mais on repartira également avec une nouvelle ressource à chopper (et un nouveau palier d'évolution des armes), quelques lieux supplémentaires, un véhicule pouvant contourner la gravité, un coffre réunissant toutes les ressources de nos avant-postes ou encore la possibilité de transporter des objets de sa sauvegarde vers le NG+.

3
Qui a aimé ?
idd, tynokarts, roivas
publié le 02/04/2026 à 10:47 par Gamekyo
commentaires (29)
stardustx publié le 02/04/2026 à 10:53
si ces trous du cul pouvaient ajouter au passage la prise en charge des claviers azerty sur pc ça serait bien
saram publié le 02/04/2026 à 10:58
Plus de transition pour les voyages dans l'espace ?
shanks publié le 02/04/2026 à 11:00
saram
Oui, on pourra maintenant voyager librement dans un même système solaire.
saram publié le 02/04/2026 à 11:02
shanks Okay, parce que j'ai regardé le trailer mais j'ai l'impression que c'est pas mis en avant ou alors j'ai loupé le passage.
cyr publié le 02/04/2026 à 11:17
Va falloir que je me le chope sur xbox série X, et de refaire une partie, en choisissant plus les pirates de l'espace cette fois.
shambala93 publié le 02/04/2026 à 11:34
shanks
Oui mais pas atterrir à la NMS ou Elite Dangerous ?
yanssou publié le 02/04/2026 à 11:37
shambala93 tu en demande trop
ouroboros4 publié le 02/04/2026 à 11:40
Jattend ma version Premium PS5 !
shanks publié le 02/04/2026 à 11:47
shambala93
Monsieur, vous êtes en train de parler de Starfield 3 là.
Ou 4.
riddler publié le 02/04/2026 à 12:01
cyr
Si jamais, Il est dispo dans le gamepass premium à 12.99
mattewlogan publié le 02/04/2026 à 12:03
Aller on va lui donner sa chance sur PS5
altendorf publié le 02/04/2026 à 12:17
Mauvais timing pour le lancement
mibugishiden publié le 02/04/2026 à 12:40
Ils comptent réecrire aussi les quetes et les persos qui sont eclatés au sol ?

Apres Bethesda ont jamais été un etalon en terme d'ecriture (hormis le lore en background) mais bon la quand meme, l'ecriture de millenials ca suffit un moment donné.
rogeraf publié le 02/04/2026 à 12:55
Intéressant, si je le fais ca sera en version VR ou 3D Stéréoscopique tout comme Star Sitizen que j'ai testé ce week-end de cette maniere là
magneto860 publié le 02/04/2026 à 13:01
Des extensions et DLCs d'entrée... J'attendrai que l'édition premium / complète soit à 50 balles ou moins du coup.
shambala93 publié le 02/04/2026 à 13:05
shanks
Ça aurait été le jeu « rêvé » dans le domaine spatial. Dommage. J’espère que ça sera le cas avec Kotor.
cyr publié le 02/04/2026 à 13:11
riddler ouai je sais . Je l'ai fait via le gamepass. J'ai plus le gamepass, et je veux pas m'abonner 1 mois par ci, 1 moi par la.

Je veux posséder starfield. Comme ça même sans abonnement je peux y jouer.
mibugishiden publié le 02/04/2026 à 13:30
shambala93 il sortira jamais Kotor et de toute facon meme si il sort ce sera un truc basique à la Mass Effect niveau exploration.
shanks publié le 02/04/2026 à 13:36
magneto860
"D'entrée"

Ouais enfin le jeu a 20 mois derrière lui
akinen publié le 02/04/2026 à 13:41
C'est bien pour ceux qui "pensaient" s'y lancer et les fans.

Pour les autres, le titre appartient visiblement au passé
sasquatsch publié le 02/04/2026 à 14:35
Je me suis choppé le jeu en neuf a 25€ il y a 10mois et je crois qu'il est prêt pour être déballé, le temps de finir la bataille finale de Indiana Jones...
Les énigmes et temples me manqueront...
magneto860 publié le 02/04/2026 à 14:45
shanks D'entrée sur Playstation. Je veux dire, le jeu sort en physique à 50 balles, mais il faut rajouter 30 euros derrière pour avoir l'édition complète (du moment).

Je trouve la technique barbare et ça ne me donne clairement pas envie de précommander.
shambala93 publié le 02/04/2026 à 14:46
mibugishiden
Le remake ou la suite ?
roivas publié le 02/04/2026 à 14:56
hâte de retourner sur le jeu
maxx publié le 02/04/2026 à 15:20
J'ai envie de lui redonner sa chance. J'avais commencé sur PC avec le GamePass. J'ai joué une 15h j'ai passé un bon moment mais je suis passé a autre chose car j'aime moins jouer sur mon PC.
La en version console avec les maj, ça pourrait vraiment me tenter. Et si la version Pro est bonne, ça pourrait encore plus me donner envie.
mibugishiden publié le 02/04/2026 à 17:02
shambala93 le soit disant remake.

Apres faut pas se voiler la face, en l'etat si tu veux un truc exploration spatiale poussée avec vaisseaux et phases à pied c'est soit Starfield soit No Man's Sky.
bladagun publié le 02/04/2026 à 23:39
Je joue à no man sky et j'adore mais je ne sais pourquoi il ne me hype pas ce jeu
shambala93 publié le 03/04/2026 à 12:12
mibugishiden
Star citizen c’est quand meme le pied quand tu décolles et que tu fais du rase-mottes
mibugishiden publié le 03/04/2026 à 15:34
shambala93 le jeu qui ne sera jamais fini ou qui demandera une config de la NASA pour vraiment pouvoir en profiter
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Fiche descriptif
Starfield
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Nom : Starfield
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : Bethesda Softworks
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
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