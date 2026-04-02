Starfield refait le point sur sa grosse MAJ

Bethesda nous rappelle en vidéo que c'est dans 5 jours (le 7 avril) que Starfield tentera de prendre un nouveau départ avec le lancement de la version PlayStation 5, la baisse de prix (49,99€), le nouveau DLC payant (qui n'est visiblement à prendre comme une extension) et la nouvelle mise à jour sur laquelle Bethesda refait le point avec la vidéo ci-dessous.
Les principales améliorations restent dédiées à l'espace et notre vaisseau, mais on repartira également avec une nouvelle ressource à chopper (et un nouveau palier d'évolution des armes), quelques lieux supplémentaires, un véhicule pouvant contourner la gravité, un coffre réunissant toutes les ressources de nos avant-postes ou encore la possibilité de transporter des objets de sa sauvegarde vers le NG+.
Oui, on pourra maintenant voyager librement dans un même système solaire.
Oui mais pas atterrir à la NMS ou Elite Dangerous ?
Monsieur, vous êtes en train de parler de Starfield 3 là.
Ou 4.
Si jamais, Il est dispo dans le gamepass premium à 12.99
Apres Bethesda ont jamais été un etalon en terme d'ecriture (hormis le lore en background) mais bon la quand meme, l'ecriture de millenials ca suffit un moment donné.
Ça aurait été le jeu « rêvé » dans le domaine spatial. Dommage. J’espère que ça sera le cas avec Kotor.
Je veux posséder starfield. Comme ça même sans abonnement je peux y jouer.
"D'entrée"
Ouais enfin le jeu a 20 mois derrière lui
Pour les autres, le titre appartient visiblement au passé
Les énigmes et temples me manqueront...
Je trouve la technique barbare et ça ne me donne clairement pas envie de précommander.
Le remake ou la suite ?
La en version console avec les maj, ça pourrait vraiment me tenter. Et si la version Pro est bonne, ça pourrait encore plus me donner envie.
Apres faut pas se voiler la face, en l'etat si tu veux un truc exploration spatiale poussée avec vaisseaux et phases à pied c'est soit Starfield soit No Man's Sky.
Star citizen c’est quand meme le pied quand tu décolles et que tu fais du rase-mottes