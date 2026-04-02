Starfield refait le point sur sa grosse MAJ

Bethesda nous rappelle en vidéo que c'est dans 5 jours (le 7 avril) quetentera de prendre un nouveau départ avec le lancement de la version PlayStation 5, la baisse de prix (49,99€), le nouveau DLC payant (qui n'est visiblement à prendre comme une extension) et la nouvelle mise à jour sur laquelle Bethesda refait le point avec la vidéo ci-dessous.Les principales améliorations restent dédiées à l'espace et notre vaisseau, mais on repartira également avec une nouvelle ressource à chopper (et un nouveau palier d'évolution des armes), quelques lieux supplémentaires, un véhicule pouvant contourner la gravité, un coffre réunissant toutes les ressources de nos avant-postes ou encore la possibilité de transporter des objets de sa sauvegarde vers le NG+.